Accidente de minibús deja doce muertos en Afganistán

Debido a una "carretera muy dañada", el minibús se "salió de la calzada y cayó a un precipicio", precisó un portavoz de la policía de la provincia de Badajshan.

Faizabad, Afganistán/Al menos doce personas murieron y tres resultaron heridas de gravedad en un accidente de minibús en el noreste de Afganistán el sábado, indicó la policía provincial en un comunicado.

Debido a una "carretera muy dañada", el minibús se "salió de la calzada y cayó a un precipicio", precisó un portavoz de la policía de la provincia de Badajshan.

Las víctimas son "hombres, mujeres y niños", agregó.

Los accidentes de la carretera son frecuentes en Afganistán, en parte a causa del mal estado de las vías tras décadas de conflicto, la imprudencia de los automovilistas y la carencia de reglamentación.

En agosto pasado, 78 personas, entre ellas 19 niños, murieron en el choque de un autobús con un camión y una motocicleta en el oeste de Afganistán.

El mismo mes, al menos 25 personas murieron y 27 resultaron heridas cuando un bus se volcó en la provincia de Kabul.

Información en desarrollo.