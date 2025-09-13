Agente migratorio mata a disparos en Chicago a inmigrante ilegal en fuga

Los incidentes violentos entre los agentes del ICE, que van armados, y los inmigrantes indocumentados son relativamente raros.

Un policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros a un inmigrante ilegal en Chicago el viernes, después de que el hombre lo arrastrara con su coche mientras intentaba fugarse, informaron las autoridades.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre "se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes" durante un control de tráfico del ICE.

"Uno de los agentes de ICE fue golpeado por el coche y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma", según el comunicado.

Según las autoridades, el hombre al que se intentaba detener era "un extranjero ilegal criminal con antecedentes de conducción temeraria" que había entrado en Estados Unidos "en una fecha y hora desconocidas".

Chicago es una de las ciudades en el punto de mira del gobierno Trump a causa de su condición de ciudad santuario. Sus autoridades se niegan a colaborar con los planes de control y deportación del mandatario republicano.

Trump reiteró este viernes que su intención es mandar a la Guardia Nacional para combatir esa situación en la capital de Illinois, como parte de sus planes de enfrentar la violencia criminal en las grandes ciudades del país, gobernadas mayoritariamente por demócratas.