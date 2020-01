'Hasta ahora, todo bien', Trump hará declaración sobre ataque de Irán el miércoles

A través de un tuit, Trump afirmó que "hasta ahora, todo bien", tras confirmar el ataque de Irán con misiles a bases militares en Irak. El mandatario señaló que están haciendo una evaluación de los daños y contabilizando el número de víctimas.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.