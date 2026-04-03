Artemis y Apolo comparten edificio… y lecciones de física

Según la NASA, el personal que integra el control de misión cuenta con años de preparación y trabaja con el respaldo de equipos adicionales que analizan constantemente los datos de la nave.

Mientras la tripulación que viaja hacia la Luna duerme, a miles de kilómetros de distancia, especialistas de la misión Artemis II monitorean cada detalle desde la Tierra. Aunque se trata de tecnología de última generación, el programa se apoya en lecciones heredadas de las misiones Apolo.

Desde el Centro Espacial Johnson, en Houston, un equipo de ingenieros y técnicos vigila un centenar de pantallas para mantener comunicación con la nave Orion, que tiene previsto llegar a la órbita lunar el 6 de abril antes de iniciar su regreso a la Tierra, en un recorrido de hasta 800,000 kilómetros.

El corazón de la operación es la Sala de Control de Vuelo White, donde los directores de vuelo coordinan cada maniobra. Desde allí, el CapCom transmite instrucciones a la tripulación: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Según la NASA, el personal que integra el control de misión cuenta con años de preparación y trabaja con el respaldo de equipos adicionales que analizan constantemente los datos de la nave.

El mismo edificio alberga una profunda carga histórica. Allí se escucharon frases icónicas como “Houston, aquí base Tranquility. El Eagle ha alunizado”, pronunciada por Neil Armstrong en 1969, y “Houston, hemos tenido un problema”, durante la crisis del Apolo 13 en 1970.

Aunque Artemis II incorpora avances como más de 900,000 líneas de código, sensores de alta precisión y navegación avanzada, mantiene principios fundamentales del pasado. Entre ellos, el diseño cónico de la nave, clave para la estabilidad en el reingreso.

“La física no cambia”, explicó el director del programa Orion, destacando que los aprendizajes del programa Apolo siguen siendo esenciales más de medio siglo después.