La asfixiada industria argentina atiza el debate por el modelo de Milei

Mientras el gobierno del presidente ultraliberal reivindica la baja de la inflación y la desregulación, empresarios advierten sobre la destrucción de empleos, la competencia desleal y la caída del consumo.

Esteban Echeverría, Argentina/El galpón está en penumbras, las máquinas apagadas y hay cajas de mercadería sin vender. La fábrica de zapatos Kioshi, que tenía 120 empleados en 2023, hoy cuenta con apenas 14. Un símbolo de una industria en crisis que atiza el debate por el modelo de Javier Milei en Argentina.

Mientras el gobierno del presidente ultraliberal reivindica la baja de la inflación y la desregulación, empresarios advierten sobre la destrucción de empleos, la competencia desleal y la caída del consumo.

"El mercado interno está muerto, la gente no tiene plata para consumir, difícilmente van a comprar calzado", dice Emmanuel Fernández, director de Kioshi, ubicada en Esteban Echeverría, en las afueras de Buenos Aires.

A eso se suma una "avalancha de importación", agrega.

La semana pasada, la Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó medidas ante la apertura económica y la pérdida de unos 90.000 empleos industriales desde agosto de 2023.

La industria argentina tenía en junio cerca del 40% de su capacidad sin utilizar. La producción manufacturera cayó un 5% entre junio y julio, el mayor retroceso en 16 meses, según datos oficiales difundidos el martes.

El mismo día del reclamo industrial, el presidente ultraliberal dijo que su política de austeridad y desregulación "no es negociable".

Desde que Milei asumió en diciembre de 2023, se perdieron cerca de 30.000 empresas, según datos del sector.

El mandatario sostiene que los empleos que se destruyen en un rubro se van a crear en otros en condiciones de competir internacionalmente.

Pero para Emmanuel Fernández, el gobierno está "en una burbuja" ya que "lo único que se ve es que la gente que se queda sin empleo se va a trabajar en las aplicaciones".

De la fábrica a Uber

En Zárate, una ciudad industrial a 90 km de Buenos Aires, Miguel Márquez mira con tristeza el portón de la fábrica de productos químicos Clariant, donde trabajó 20 años hasta su cierre en 2025.

El pasto crece entre el cemento del estacionamiento vacío y ya no se escucha una sola máquina, solo el canto de los pájaros.

Márquez cuenta que solo dos de los 42 despedidos consiguieron un trabajo registrado, el resto, como él a sus 62 años, se las arregla con trabajos informales como Uber.

Clariant fabricaba insumos para la industria petrolera en pleno auge del yacimiento Vaca Muerta, pero decidió importar los productos desde su planta en Brasil y cerrar su operación en Argentina.

"Como no tienen ninguna restricción, les conviene traer de Brasil", explicó Márquez.

La economía argentina creció en 2025 impulsada por los hidrocarburos, la minería y el agro. Pero el retroceso del comercio y la industria afecta a las grandes ciudades, donde se concentra el grueso de la población.

Desde 2023, se perdieron más de 240.000 empleos privados asalariados en Argentina.

Competencia

Tras el reclamo de la UIA, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que su rol es "defender los intereses de 48 millones de argentinos, no de determinados empresarios".

"Que los argentinos tengan que pagar bienes de menor calidad a dos, cuatro, 10 veces su valor me parece inmoral e injusto", señaló en defensa de la apertura.

Pero los industriales sostienen que el terreno está desnivelado.

"Nadie quiere no competir, pero también tenés que tener condiciones para competir", dijo a la AFP Alejandro Mayer, vicepresidente de la fábrica de circuitos Ernesto Mayer en la periferia norte de Buenos Aires, hoy con la mitad de sus máquinas apagadas.

Mayer señala que existe un "atraso cambiario" que hace a los productos locales caros en dólares, sumado a tasas crediticias leoninas y una carga impositiva que no permite competir con productos de países como China, aunque la eficiencia sea similar.

Milei logró bajar una inflación de tres dígitos cuando asumió a 33,8% interanual en julio, uno de los principales logros económicos que reivindica el gobierno.

Pero "la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación, tenemos que mirar la actividad", dijo el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Además de la competencia de los productos importados, los industriales señalan la debilidad del consumo.

A pocas cuadras de Mayer, la fábrica de cuerdas para instrumentos Martin Blust, que emplea a diez personas, cierra los viernes por falta de pedidos. "No hay inflación porque no hay compras", dice su socia Gloria Aparicio.

Según diversas encuestas, el empleo y los salarios han desplazado a la inflación como la principal preocupación de los argentinos, una señal de alerta para Milei que buscará la reelección en 2027.

En Kioshi, Fernández es testigo de esa angustia. Sus empleados le piden adelantos de sueldo para pagar el transporte hasta la fábrica.

Están "frustrados y enojados", dice, y eso "se nota en las ganas y se nota en la calle también".