Thomas Christiansen: "Tengo a Panamá en el corazón... nuestra ambición es pasar al siguiente nivel"

El técnico participó de un conversatorio, junto a Jaime Penedo y Manuel Arias, donde se trataron temas relacionados a su renovación y al nuevo método de trabajo con miras al Mundial 2030.

Panamá/Thomas Christiansen, director técnico de la delección de Pamamá, comienza su tercer ciclo en el puesto y lo hace con el anuncio de una metodología de trabajo que unifique la labor que se hace en los combinados nacionales de todas las categorías.

En un conversatorio con periodistas de varios medios de comunicación, Christiansen agradeció a la Federación Panameña de Fútbol (FPF) por el deseo mostrado de llevar adelante un proyecto que lo tendrá a él al frente del trabajo que se hará en las selecciones nacionales por los próximos cuatro años.

"Tengo a Panamá en el corazón. Me ha dado mucho en los últimos años", manifestó el estratega hispano - danés. "La ambición que ha tenido la Federación para esta renovación ha sido importante".

La metodología tiene como objetivo que las selecciones de categorías menores trabajen bajo un mismo sistema. Eso facilitará la adaptación de los jugadores para cuando se integren al elenco mayor.

"Todos los entrenadores en el proceso deben tener la capacidad de enseñar", indicó. "Haremos un buen trabajo porque cada uno tiene la capacidad para llevarlo a cabo".

Además, Christiansen se refirió a otros temas puntuales. Uno de ellos fue sobre la meta a alcanzar en este proceso que derivará en el Mundial 2030.

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"En este proceso llegamos al Mundial y, aunque no obtuvimos los resultados esperados, pudimos competir y se nos reconoció por eso. Es cierto que siempre queremos más... nuestra ambición es pasar al siguiente nivel".

En otro aspecto recalcó lo ocurrido con la convocatoria de Adalberto 'Coco' Carrasquilla al Mundial 2026 pese a la lesión muscular sufrida con su club, los Pumas de la UNAM.

"Trabajamos con un especialista y estaba evolucionando bien. Al hacer la lista, tomamos en cuenta su evolución. Pero, que pasa, él se resiente de esa lesión", recordó. "Venía evolucionando bien y no íbamos dejar de llamarlo si podía estar listo a tiempo para jugar".

En cuanto a este nuevo proceso, el entrenador reconoció que ve con ilusión el desempeño que nuevos delanteros como el caso de Josué Vergara y Kadir Barría.

"Estoy ilusionado con los delanteros que han estado saliendo", manifestó. "Nosotros como cuerpo técnico vamos a intentar de que la adaptación sea lo más rápido posible".

Sobre la posibilidad de incorporar a entrenadores panameños a su cuerpo técnico en esta nueva etapa, Christiansen indicó que está abierto a dar ese paso.

"No podemos pensar en llevar adelante este proceso de un equipo panameño sin entrenadores panameños", expresó. "También tengo el pasaporte panameño...", recordó.

Respaldo al método

Jaime Penedo, integrante del departamento de Desarrollo Técnico de la Federación, y Manuel Arias, presidente de esa organización deportiva, formaron parte del conversatorio.

Penedo manifestó que una de las razones de la renovación a Thomas Christiansen es la de establecer un plan de trabajo que armonice la labor de todas las selecciones nacionales.

"Notamos que el equipo mayor tiene conceptos que deben ser replicados por las selecciones de categorías menores", expresó. "No es un plagio del sistema, ya que cada técnico tiene su filosofía, es unificar la metodología en todas las selecciones".

El otrora portero de la selección panameña en el Mundial Rusia 2018, señaló que el respaldo tecnológico será importante en ese proceso.

"Tendremos cámaras para grabar los entrenamientos y que esto sea analizado por los entrenadores", precisó.

Penedo subrayó que la selección panameña tiene un norte claro en esta nueva etapa la que catalogó como una de renovación dentro de sus filas.

"Lo que buscamos con este método es hacer la renovación de la selección sin que impacte significativamente en los resultados deportivos. Creemos que con Thomas lo podemos hacer".

Por su parte, Manuel Arias sostuvo que el nuevo método de trabajo se centrará en el desarrollo de los jugadores lo que redundará en un beneficio para la selección panameña.

" El objetivo es más que llegar a un Mundial, es desarrollar al jugador bajo una misma metodología", indicó.

En cuanto a la renovación contractual de Thomas Christiansen, la que se hizo en el último año de su gestión al frente de la FPF, Arias descartó que esta sea afectada cuando él deje el cargo y le dé el paso a una nueva junta directiva que será escogida en las elecciones del ente federativo que se realizará en diciembre próximo.

"La Federación Panameña de Fútbol trabaja institucionalmente, no pensando en que venga una directiva que lo vaya a cambiar todo", puntualizó.

Al final del conversatorio, Arias le entregó a Christiansen una camiseta de la selección de Panamá que formaliza su continuidad en la dirección técnica del combinado canalero hasta el año 2030.

Primer paso

Horas antes del conversatorio, la Federación anunció la contratación de Pedro Morilla Pineda quien se desempeñará como encargado de metodología de las selecciones juveniles masculinas.

"Conozco a Pedro", resaltó Christiansen. "Queríamos trabajar con él y es ahora que se ha dado la oportunidad".

La labor del nuevo integrante del staff técnico será servir de enlace entre los conjuntos de categorías menores con el elenco mayor.

Morilla Pineda también será el director de la selección sub-16 de Panamá que competirá en el Torneo UNCAF de la categoría en octubre próximo.