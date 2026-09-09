Los elogios de Trump a la ultraderechista AfD llevan a Berlín a aplazar una conversación con Merz

La víspera, Trump aplaudió la victoria "realmente grande" de Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones regionales del domingo.

Berlín, Alemania/Berlín pospuso una conversación telefónica prevista el miércoles entre el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, y Donald Trump, después de que el presidente estadounidense felicitara al partido de extrema derecha AfD por su victoria el domingo en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt.

La conversación figuraba en la agenda de Merz con motivo del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

"Esta conversación telefónica fue pospuesta hoy por la parte alemana. Todavía no se fijó una nueva fecha", declaró Stefan Kornelius, portavoz de Merz, durante una rueda de prensa habitual.

Interrogado por los periodistas sobre los motivos del aplazamiento, no quiso añadir nada, salvo que no se trata de "un problema de agenda".

La víspera, Trump aplaudió la victoria "realmente grande" de Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones regionales del domingo.

Este partido antimigrantes y prorruso recabó alrededor del 44% de los votos, frente al 17% conseguido por los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) que gobernaban la región oriental de Sajonia-Anhalt.

El triunfo de la AfD es un auténtico terremoto político en Alemania, que podría ver a la extrema derecha gobernar por primera vez un estado federado desde 1945.