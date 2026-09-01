Activistas tibetanos acusan a China de minimizar el balance de víctimas del deslave

Los grupos de defensa de los derechos tibetanos también expresaron su escepticismo sobre las cifras comunicadas por China.

Dharamsala, India/Activistas tibetanos y grupos de derechos humanos acusan a China de subestimar el balance de muertos por el deslave en las regiones fronterizas con Nepal, unas acusaciones que Pekín califica de "campaña maliciosa".

Pekín, que en 1950 envió tropas a esta región, una meseta de gran altitud que considera parte integrante de China, se opone a cualquier actividad que considere un desafío a su soberanía.

Por eso los periodistas extranjeros tienen restringido el acceso al Tíbet y las autoridades chinas ejercen un férreo control sobre las fuentes de información de la región.

Según los medios estatales chinos 16 personas murieron en Tíbet y 546 están desaparecidas. El Ministerio de Exteriores asegura que la difusión de información ha sido "abierta, transparente y oportuna".

La agencia estatal china Xinhua dijo el martes que los equipos de emergencia trataban de encontrar supervivientes y trabajaban para reabrir una de las principales carreteras.

La televisión estatal CCTV mostró excavadoras retirando escombros junto a un río embarrado.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, las autoridades sancionaron a diez personas acusadas de difundir información falsa en internet, lo que sugiere que el número de desaparecidos o muertos es muy superior a las cifras oficiales.

Los tibetanos exiliados cuestionan estas cifras.

Tibet Radio, con sede en el exilio en la vecina India, afirmó que había recopilado información sobre unos 25 muertos en la región: 15 de ellos en la zona fronteriza y diez que se encontraban allí por motivos comerciales y laborales.

Según tibetanos exiliados en India, en contacto con familiares de la zona de Gyirong, una de las más afectadas, cinco pueblos se han visto afectados.

A condición de no revelar su identidad por temor por la seguridad de sus familiares, aseguraron que se estaban celebrando rituales funerarios y estimaron que al menos 24 personas habían muerto.

Los tibetanos exiliados afirmaron que sus familiares les habían contado que un gran número de trabajadores procedentes de Lhasa y Shigatse se encontraban en una obra de construcción de un puente en la zona. Se desconoce su paradero.

Escepticismo sobre las cifras

Los grupos de defensa de los derechos tibetanos también expresaron su escepticismo sobre las cifras comunicadas por China.

Tencho Gyatso, presidente de Campaña Internacional por el Tíbet, pidió a Pekín que revelara "información completa y verificable sobre los daños y las víctimas".

El grupo afirmó que sus fuentes dentro del Tíbet informaban de que al menos cuatro pueblos habían sido afectados, con "más de 300 casas destruidas y un gran número de residentes todavía desaparecidos".

En Nepal, la ola de agua helada y escombros desencadenada por el derrumbe de un glaciar en la frontera entre China y Nepal el 26 de agosto causó al menos 987 muertos y dejó cerca de 4.000 desaparecidos.

El líder espiritual budista, el dalái lama, que se encuentra en India, afirmó que reza por todos los fallecidos.

"Como esta región también ha sufrido catástrofes en el pasado, estos son sin duda síntomas de una causa subyacente más profunda, ya sea el cambio climático u otros factores", declaró el jueves.

El dalái lama tenía solo 23 años cuando huyó de la capital tibetana, Lhasa, por temor por su vida después de que las tropas chinas aplastaran un levantamiento en 1959. Nunca ha regresado. Pekín le considera un líder rebelde y separatista.

Beata Tikos, de Tibet House, un centro cultural de Nueva York fundado por el dalái lama, afirmó que no era sorprendente que "pueda haber confusión" en torno a los mensajes de Pekín.

La construcción de presas hidroeléctricas por parte de China en el Tíbet y la manipulación de los ríos se encuentran entre las principales causas de la catástrofe, acusó Tikos.

"Existe una cantidad abrumadora de documentación de primera mano que indica que la construcción de represas agrava el deshielo de los glaciares y del permafrost que ya está en marcha debido al calentamiento", añadió.