Air China reanuda después de seis años vuelos a Corea del Norte

Viajeros en el aeropuerto de Pekín formaron fila para registrar su equipaje con la aerolínea, observaron periodistas de la AFP.

Pekín, China/Air China reanudó el lunes los vuelos directos entre Pekín y Pyongyang tras una pausa de seis años, en una señal de apertura gradual hacia la aislada Corea del Norte.

El vuelo CA121 partió del aeropuerto de Pekín a las 07H58 (23H58 GMT de domingo) según el sitio FlightStats, y tiene previsto llegar a las 11H00 (02H00 GMT) al Aeropuerto Internacional Sunan de Pyongyang, según la página web de Air China.

Viajeros en el aeropuerto de Pekín formaron fila para registrar su equipaje con la aerolínea, observaron periodistas de la AFP.

Sin embargo, Pyongyang aún no emite visas turísticas, con lo cual solo personas en misiones oficiales u otros motivos especiales pueden hacer el viaje.

China ha sido un soporte para la moribunda economía norcoreana y su principal socio comercial, así como una importante fuente de apoyo diplomático y político.

No obstante, el tránsito de pasajeros entre los dos vecinos ha estado fuertemente restringido desde 2020, cuando ambos países adoptaron rígidos cierres fronterizos durante la pandemia.

Semanas atrás se reanudó el servicio de tren de pasajeros entre China y Corea del Norte.

Sin embargo, periodistas de AFP en la ciudad nororiental china de Dandong, puerta de entrada a Corea del Norte, observaron la semana pasada que los trenes generalmente iban vacíos al país ermitaño.

China reabrió totalmente sus fronteras tras la pandemia, pero Corea del Norte ha ido más lento.