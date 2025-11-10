Atentado con coche bomba en la capital de la India deja al menos ocho muertos.

La explosión tuvo lugar al anochecer, cuando la gente regresaba del trabajo, cerca de una estación de metro en el concurrido barrio del Viejo Delhi.

Una explosión de un coche en el bullicioso centro de la capital india el lunes dejó al menos ocho muertos y 19 heridos, según informaron las autoridades. La policía no ha dado detalles sobre la causa, pero dijo que las agencias forenses y antiterroristas se encontraban en el lugar, cerca del emblemático Fuerte Rojo.

El primer ministro Narendra Modi ofreció sus condolencias a las familias de los fallecidos y dijo que había "revisado la situación" con el ministro del Interior, Amit Shah, y otros funcionarios.

«Mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos en la explosión de Delhi... que los heridos se recuperen pronto», declaró Modi en un comunicado. «Las autoridades están brindando asistencia a los afectados».

Según informaron periodistas de la AFP, varias ambulancias llegaron a un hospital público cercano con varios heridos.

Citando a las autoridades del hospital, el subdirector de bomberos de Nueva Delhi, AK Malik, declaró a la AFP que "hasta el momento han muerto ocho personas y 19 han resultado heridas".

'Desgarrador'

El comisario de policía de la capital, Satish Golcha, declaró a los periodistas que "un vehículo que circulaba lentamente se detuvo ante un semáforo en rojo; se produjo una explosión en ese vehículo y, debido a la explosión, los vehículos cercanos también resultaron dañados".

Los fotógrafos de la AFP presentes en el lugar vieron charcos de sangre salpicados por la carretera. En el hospital LNJP de la ciudad, la sala de urgencias era un caos, con una avalancha de heridos que llegaban a toda prisa y médicos que se apresuraban a atenderlos.

Una mujer se derrumbó frente a la sala donde su esposo estaba siendo tratado. —No puedo soportar verlo así —dijo ella, mientras su hermano intentaba consolarla.

El líder de la oposición, Rahul Gandhi, declaró en un comunicado que "la noticia de la explosión del coche cerca de la estación de metro Red Fort de Delhi es extremadamente desgarradora". El incendio afectó al menos a seis automóviles y varios taxis motorizados.

El edificio del hospital cercano fue acordonado en medio de un fuerte despliegue policial mientras los agentes recorrían los pasillos. Afuera, se congregaron familiares angustiados tras enterarse de que sus seres queridos habían sido ingresados.

Musarrat Ansari dijo que su hermano resultó herido después de que un coche en llamas chocara contra la motocicleta que conducía. "Me llamó y me dijo que le dolía la pierna, que no podía caminar", declaró a la AFP.

El Fuerte Rojo, cuya construcción finalizó bajo el dominio mogol en 1648, es uno de los monumentos más conocidos de la India. Los primeros ministros indios se dirigen a la nación desde sus murallas en el Día de la Independencia, y esto aparece en el billete de mayor denominación.