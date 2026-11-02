Binance reanuda los retiros después de que robaran más de 6 mil millones de dólares en un hackeo

La empresa afirmó haber utilizado fondos propios para comprar tokens y reponer el 90 por ciento de los fondos robados, mientras que el 10 por ciento restante de los tokens son "menos líquidos".

Binance informó que el domingo se registraron retiros de alrededor de 4.700 millones de dólares, después de que más de 6.000 millones de dólares en activos virtuales fueran robados de la plataforma de intercambio de criptomonedas en un importante ciberataque del que, según el FBI, Corea del Norte fue responsable.

Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones diarias. La noticia del ataque informático, considerado el mayor robo de criptomonedas de la historia, provocó una fuerte caída en los precios de la mayoría de las principales criptomonedas el viernes.

La empresa ha ofrecido garantías de que cubrirá las pérdidas derivadas del ataque, afirmando que ha utilizado fondos propios para comprar tokens y reponer el 90 por ciento de lo robado.

Binance suspendió los retiros de los usuarios tras el ataque, pero anunció que se reanudarían por fases, la primera de las cuales comenzó el domingo.

Entre las 06:00 GMT y las 15:30 GMT, la plataforma informó haber procesado retiros por valor de 4.650 millones de dólares y depósitos por valor de 1.010 millones de dólares.

La salida neta de 3.640 millones de dólares representó aproximadamente el 2,1 por ciento del total de activos que gestiona la empresa.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos acusó a Corea del Norte de estar detrás del ciberataque en un comunicado emitido el sábado, confirmando las sospechas previas de investigadores privados y analistas de que un grupo afiliado a Pyongyang llamado TraderTraitor era el responsable.

TraderTraitor es el mismo grupo al que se acusa de robar 1.500 millones de dólares de la plataforma Bybit en febrero del año pasado.

"La Oficina Federal de Investigación (FBI) está publicando información que indica que la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) fue responsable del robo de más de 6 mil millones de dólares estadounidenses en activos virtuales de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, alrededor del 29 de octubre de 2026", dice el comunicado.

El FBI añadió que había observado a "agentes de TraderTraitor" convirtiendo activos robados en Ethereum, y que preveía que esos activos serían blanqueados aún más mediante su conversión a través de servicios de finanzas descentralizadas e intercambio instantáneo.

La organización afirmó que estaba instando a las entidades del sector privado a "bloquear las transacciones con direcciones o derivadas de direcciones que los actores de TraderTraitor están utilizando para blanquear estos activos robados".

El presidente estadounidense Donald Trump puso en duda la implicación de Corea del Norte en el ciberataque.

"No me preocupa. Estamos aprendiendo sobre ello. No sabemos si se trata de Corea del Norte", dijo Trump a los periodistas en su residencia de Florida el sábado por la noche.

El presidente suele recordar con orgullo las cumbres que mantuvo con el líder norcoreano Kim Jong Un durante su primer mandato.

'Compromiso' de cubrir las pérdidas

Binance anunció el sábado que ha reservado más de 6.340 millones de dólares de los fondos de la compañía para cubrir las pérdidas ocasionadas por el ciberataque.

"Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: Binance cubrirá íntegramente el impacto financiero de los fondos robados en este incidente", declaró la compañía en X.

La empresa afirmó haber utilizado fondos propios para comprar tokens y reponer el 90 por ciento de los fondos robados, mientras que el 10 por ciento restante de los tokens son "menos líquidos, lo que significa que puede llevar más tiempo conseguirlos en las cantidades necesarias".

El ataque a Binance se produjo en un momento en que muchos observadores expresan su preocupación de que las capacidades cada vez mayores de los modelos de inteligencia artificial puedan comprometer la criptografía y los protocolos de seguridad informática.

Tras conocerse la noticia del hackeo, el Bitcoin se desplomó casi un cinco por ciento, mientras que el Ethereum cayó casi un seis por ciento y el BNB, originario de Binance, se desplomó casi un 10 por ciento.

La magnitud del ciberataque ha puesto de manifiesto la capacidad de Corea del Norte —que se enfrenta a amplias sanciones internacionales por sus programas nucleares y de misiles— para encontrar medios ilícitos para captar fondos.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que saltó a la fama en 2014 cuando fue acusado de piratear Sony Pictures como venganza por "The Interview", una película que se burlaba del líder norcoreano Kim Jong Un.