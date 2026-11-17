La niña murió el año pasado tras recibir una terapia génica experimental de alto riesgo, pese a que la afección que tenía no amenazaba su vida.

Shanghái, China/Un científico chino que ocultó la muerte de una niña de seis años durante un ensayo de edición genética fue despedido tras una investigación gubernamental, según medios estatales. La niña murió el año pasado tras recibir una terapia génica experimental de alto riesgo, pese a que la afección que tenía no amenazaba su vida.

El neurocientífico Zilong Qiu, investigador principal del ensayo, fue destituido de su cargo de subdirector del Instituto de Investigación de Songjiang, dependiente de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, informó el viernes la cadena estatal CCTV, citando un comunicado de las autoridades de Shanghái.

También fue inhabilitado durante cinco años para participar en proyectos científicos e inscrito en una base de datos por "graves incumplimientos de la integridad científica", indicó el informe.

Otro investigador del equipo de Qiu también fue despedido y sancionado con una inhabilitación de cinco años, mientras que varios otros vinculados al hospital donde se llevó a cabo el ensayo recibieron igualmente sanciones.

La niña fallecida padecía una enfermedad del neurodesarrollo llamada síndrome de Snijders Blok-Campeau, según el informe. El comité de ética del hospital había aprobado en enero de 2025 un ensayo de edición genética para tratar este trastorno, según el informe.

El comité puso fin al estudio después de que la niña muriera en marzo por complicaciones derivadas de la terapia génica. El escándalo supone un revés para las ambiciones de China de rivalizar con Estados Unidos como potencia biotecnológica, tras el escándalo de 2018 en torno a He Jiankui, un biofísico que creó en secreto bebés modificados genéticamente.