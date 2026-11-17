El Ministerio de Economía y Finanzas inició la entrega de certificados a cónyuges sobrevivientes de beneficiarios fallecidos. El trámite requiere completar un formulario en línea y adjuntar documentos; la entidad estima que el proceso de validación y asignación de cita puede tomar entre un mes y mes y medio.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició la entrega de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) a los cónyuges sobrevivientes de beneficiarios fallecidos, como parte del proceso de reconocimiento de los intereses pendientes de los décimos tercer mes correspondientes al periodo de 1972 a 1983.