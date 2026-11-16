MEF entrega certificados Cepanim a viudos y sobrevivientes: cerca de 800 personas fueron citadas

El Ministerio de Economía y Finanzas citó a unas 800 personas para retirar sus certificados en la jornada de este día. La entidad informó que mantiene pendiente la entrega a otros beneficiarios y que, una vez concluya la etapa correspondiente a los cónyuges, continuará con las personas reconocidas mediante uniones de hecho y los hijos sobrevivientes.