Festival del Chicheme de Maíz reúne a emprendedores y visitantes en Colón

Los emprendedores coincidieron en que este tipo de encuentros contribuye a dinamizar la economía local.

Colón, Colón/Cientos de personas de distintos puntos del país participaron en el Festival del Chicheme de Maíz, realizado en el Centro de Arte y Cultura de Colón, donde tuvieron la oportunidad de degustar esta bebida tradicional y otros platillos de la gastronomía colonense.

La actividad reunió a más de 30 emprendedores, quienes aprovecharon el espacio para dar a conocer sus productos y compartir con los visitantes parte de la oferta gastronómica de la provincia.

Entre los participantes estuvo Constantino Rodríguez, emprendedor que ofreció su chicheme y destacó la importancia de contar con este tipo de espacios para impulsar los negocios locales.

Rodríguez señaló que estas iniciativas permiten a los emprendedores desarrollarse y demostrar que pueden aportar positivamente al crecimiento de la provincia.

Los asistentes también valoraron la realización del festival. Algunos llegaron desde la ciudad de Panamá para disfrutar de la oferta gastronómica y participar de esta actividad cultural.

Los emprendedores coincidieron en que este tipo de encuentros contribuye a dinamizar la economía local, al generar oportunidades para promocionar sus productos, atraer visitantes y respaldar el trabajo de quienes apuestan por desarrollar sus negocios en Colón.

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Con información de Néstor Delgado