Conductores denuncian deterioro de vía en 24 de Diciembre a unos seis meses de su reparación

De acuerdo con los testimonios, la vía fue reparada hace aproximadamente seis meses, pero volvió a deteriorarse.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los huecos y baches en la vía principal de 24 de Diciembre preocupan a conductores y usuarios, quienes solicitan a las autoridades una reparación ante los daños que, según denuncian, sufren sus vehículos.

Quienes transitan por esta calle deben reducir la velocidad y esquivar los huecos, maniobras que también podrían provocar accidentes de tránsito.

De acuerdo con los testimonios, la vía fue reparada hace aproximadamente seis meses, pero volvió a deteriorarse. Los conductores cuestionaron la calidad del asfalto utilizado y señalaron que los constantes aguaceros han contribuido al daño.

“Hace menos de seis meses se hizo y otra vez la mala calidad del asfalto. Tenemos problemas con ese tema”, manifestó uno de los afectados.

Los conductores indicaron que deben asumir con sus propios recursos los gastos de reparación de los vehículos, tanto particulares como alquilados.

“¿Ve cómo están estos baches? Esto daña las llantas, los amortiguadores”, expresó otro usuario de la vía.

Los afectados reiteraron el llamado a las autoridades para que reparen la calle, cuyo deterioro ha convertido sus recorridos diarios en un dolor de cabeza.

Se contactó al Ministerio de Obras Públicas para consultar si existe algún proyecto de reparación de esta vía; sin embargo, al momento del reporte no se había recibido respuesta.

Con información de Luis De Jesús Mendoza.