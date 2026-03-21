Catorce muertos en incendio en fábrica de piezas para autos en Corea del Sur

Las autoridades no precisaron aún la causa del incendio, que se propagó rápidamente. Un testigo declaró haber escuchado una explosión.

Seúl, Corea del Sur/Catorce personas murieron en un incendio en una fábrica de piezas de automóviles en Corea del Sur, que también dejó 59 heridos, informaron las autoridades a la AFP el sábado, actualizando un balance anterior de 11 fallecidos.

En un primer momento, los equipos de bomberos no pudieron entrar en la planta, ubicada en la ciudad central de Daejeon, para buscar sobrevivientes debido al riesgo de colapso del edificio.

El socorro también se vio dificultado por la presencia de sodio almacenado en el lugar, que puede explotar si se manipula de forma inadecuada, según la agencia surcoreana Yonhap. Alrededor de 170 trabajadores se encontraban en la planta cuando se declaró el incendio hacia las 04H00 GMT del viernes, según Yonhap.

"Podemos confirmar que el número de fallecidos aumentó a 14, y no hay personas reportadas como desaparecidas", declaró a la AFP un funcionario del Ministerio del Interior encargado de incendios y otros desastres. Las autoridades no precisaron aún la causa del incendio, que se propagó rápidamente. Un testigo declaró haber escuchado una explosión.

En imágenes difundidas por Yonhap, se podía ver a los bomberos lanzando agua sobre el lugar desde grúas, mientras una espesa columna de humo negro cubría el cielo. El incendio fue extinguido el sábado por la tarde.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, visitó el lugar y se reunió con las familias de las víctimas, prometiendo brindar pleno apoyo a los afectados y a sus allegados, informó Yonhap. "El gobierno investigará a fondo la causa del incidente y adoptará medidas fundamentales para evitar tragedias de este tipo", escribió Lee en X.