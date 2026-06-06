Hermana del líder de Corea del Norte descarta que el programa nuclear sea "negocibale"

La declaración de Kim Yo Jong, considerada una figura clave en las comunicaciones del país, llega en vísperas de la visita de Xi Jinping.

El programa de armas nucleares de Corea del Norte es "absolutamente innegociable", afirmó la hermana poderosa del líder Kim Jong Un antes de una visita del presidente chino Xi Jinping, informó el domingo la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

"Nuestro estatus como potencia nuclear es absolutamente innegociable", dijo Kim Yo Jong, en una declaración difundida por la agencia oficial Agencia Central de Noticias de Corea (KNCA), añadiendo que el Norte "no tolerará ninguna amenaza".

Pekín y Pyongyang anunciaron el viernes que Xi visitará Corea del Norte del 8 al 9 de junio.

Corea del Norte ha insistido durante mucho tiempo en su derecho a poseer armas nucleares y desarrollar programas de misiles balísticos, aunque están prohibidos en virtud de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Pyongyang consagró su condición de potencia nuclear en su constitución en 2023.

La declaración de Kim Yo Jong, considerada una figura clave en las comunicaciones y la política exterior del país, llega en vísperas de la visita de Xi a Corea del Norte, la próxima semana.

Pekín es una fuente vital de apoyo político y económico para Corea del Norte, uno de los países más aislados diplomáticamente del mundo y sometido a duras sanciones internacionales.

La reunión será el primer viaje oficial al extranjero de Xi este año y tiene lugar después de que el mes pasado presidiera cumbres consecutivas con el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladímir Putin.