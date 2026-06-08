Xi visita Corea del Norte y promete llevar las relaciones a un 'nuevo nivel'

Se trata del primer viaje al extranjero de Xi en 2026. En las últimas semanas, el mandatario chino recibió en Pekín a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin.

El presidente chino, Xi Jinping, expresó su voluntad de llevar las relaciones con Corea del Norte a un "nuevo nivel" al iniciar este lunes su primera visita en siete años a este hermético país asiático, dotado de armas nucleares.

Durante décadas, China ha sido, con diferencia, el principal aliado comercial de Pyongyang y ha brindado un respaldo económico y diplomático crucial a un país sometido a múltiples sanciones internacionales.

A su llegada al aeropuerto, Xi y su esposa, Peng Liyuan, fueron recibidos por el líder norcoreano, Kim Jong Un, y su esposa, Ri Sol Ju, entre vítores y una alfombra roja flanqueada por soldados, según informaron medios estatales chinos.

En varias calles de la capital también podían verse banderas norcoreanas y chinas ondeando lado a lado.

Se trata del primer viaje al extranjero de Xi en 2026. En las últimas semanas, el mandatario chino recibió en Pekín a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin.

La Casa Blanca informó el mes pasado que Xi y Trump "confirmaron su objetivo compartido de desnuclearizar Corea del Norte" durante su cumbre en Pekín.

Sin embargo, durante las conversaciones de este lunes, Xi aseguró a Kim que estaba dispuesto a trabajar conjuntamente para llevar las relaciones bilaterales a un "nuevo nivel", según reportó la agencia estatal china Xinhua.

Además, señaló que ambas partes deben fortalecer los intercambios en materia de diplomacia, aplicación de la ley y asuntos militares.

Potencia nuclear "irreversible"

La influyente hermana de Kim Jong Un afirmó antes de la llegada de Xi que el programa nuclear de Pyongyang constituye "una línea de la que no hay vuelta atrás".

Minseon Ku, profesora de diplomacia de la Universidad DePaul, en Estados Unidos, declaró a AFP que "probablemente Pekín haya aceptado a Corea del Norte como potencia nuclear", aunque considera que Xi exigirá a Kim mantener la estabilidad por encima de cualquier otro objetivo.

Por su parte, Seong-Hyon Lee, investigador del Centro Asiático de la Universidad de Harvard, sostuvo que la estrategia de Pekín busca "garantizar la perdurabilidad del régimen" más que promover su desnuclearización.

"La estrategia regional de China se beneficia de un Estado tapón estable, fuertemente armado y alineado, que absorbe la capacidad militar de Estados Unidos y sus aliados", explicó el académico.

Durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos impulsó un acercamiento diplomático con Corea del Norte que finalmente fracasó debido a desacuerdos sobre el alcance de la desnuclearización y el levantamiento de sanciones.

Desde entonces, Pyongyang ha reiterado en numerosas ocasiones que su condición de potencia nuclear es "irreversible".

Al mismo tiempo, el régimen norcoreano ha fortalecido sus vínculos con Rusia tras enviar soldados para combatir junto a las fuerzas rusas en Ucrania.

Algunos analistas consideran que esta visita de Xi podría buscar contrarrestar la creciente influencia rusa sobre Corea del Norte. Sin embargo, la profesora Ku discrepa de esa interpretación.

"Las relaciones de poder entre Moscú y Pyongyang son más equitativas que las de Pekín y Pyongyang. Moscú necesita a Kim para su guerra en Ucrania tanto como Kim necesita el intercambio de tecnología y los alimentos de Rusia", afirmó.

Una amistad "siempre invencible"

En un artículo publicado en la portada del diario estatal norcoreano Rodong Sinmun, Xi reiteró su compromiso con una cooperación más estrecha entre ambos países.

"No importa cómo cambian los tiempos o cómo evoluciona la situación internacional, la tradicional amistad entre China y Corea del Norte se mantendrá siempre invencible", escribió.

Xi se reunió por última vez con Kim en septiembre, cuando invitó al líder norcoreano y a Vladimir Putin a un desfile militar en Pekín con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Cerca de la frontera entre las dos Coreas, Jun Sang-gab, un guía turístico surcoreano de 65 años, manifestó su esperanza de que Corea del Norte siga el ejemplo chino y abra su economía.

"Si ellos se consolidan económicamente, no habrá incidentes como una unificación armada o una guerra", declaró a AFP.