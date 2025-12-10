Astrónomos detectan la explosión de una estrella masiva hace 13.000 millones de años

El brote fue observado el 14 de marzo por el telescopio espacial franco-chino SVOM, lanzado el año pasado con el objetivo de rastrear estos brotes de rayos gamma.

La explosión de una estrella masiva hace unos 13.000 millones de años generó un poderoso destello detectado a principios de este año, anunció el martes un grupo de astrónomos, una manera de obtener información sobre la historia temprana del universo.

"Es extremadamente raro ya que es el quinto brote de rayos gamma más lejano jamás detectado" y el más preciso en términos de "las mediciones que hemos realizado", se felicitó Bertrand Cordier, responsable científico del proyecto SVOM en la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia (CEA), en declaraciones a AFP.

La señal fue emitida "en un momento en que el universo era muy joven", apenas 700 millones de años. "Los fotones que impregnaron nuestros instrumentos viajaron durante 13.000 millones de años", precisa el astrofísico, que participó en dos estudios sobre este fenómeno publicados el martes en Astronomy & Astrophysics.

Es la época "de la primera generación de estrellas", formadas tras el Big Bang a partir de una "materia primitiva compuesta esencialmente de helio y sobre todo de hidrógeno". Estas estrellas produjeron los primeros elementos pesados (hierro, carbono, oxígeno...), y desempeñaron un papel fundamental en la evolución del universo.

Los estallidos de rayos gamma generalmente ocurren tras la explosión de supernovas (estrellas al menos 20 veces más masivas que el Sol) o la fusión de estrellas de neutrones.

"Son los sucesos más energéticos del universo", explica Cordier.

Estudiar estos estallidos permite avanzar en cuestiones de "física fundamental", e intentar comprender cómo se produe tamaño despliegue de energía.

En los estallidos de rayos gamma, "la materia se acelera a velocidades cercanas a la de la luz", añade.

"Realmente se necesita un destello de esta intensidad para poder medir" las condiciones físicas del universo en edades muy remotas. "Es el único medio para hacerlo de manera directa", insiste el investigador.