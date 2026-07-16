Ataques rusos dejan 13 muertos en Ucrania

Un total de 122 drones de ataque, de los cuales 101 fueron derribados, y dos misiles rusos apuntaron a Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana en su informe diario.

Ataques de Rusia a lo largo del miércoles mataron al menos a 13 personas y dejaron medio centenar de heridos en varias partes del país, informaron autoridades locales.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa, los ataques desde ambos bandos se han intensificado por varios meses, con saldo creciente de víctimas civiles.

Según la ONU, junio de 2026 fue el mes más mortífero para los civiles en Ucrania desde abril de 2022.

En Sumi, en el norte, tres personas murieron y 17 resultaron heridas, entre ellas un adolescente de 16 años, al ser alcanzadas por bombas rusas, informó en Telegram Oleg Grigorov, el gobernador de esta región fronteriza con Rusia.

La región de Odesa fue a su vez blanco de misiles y drones rusos por quinto día consecutivo, con saldo de tres muertos y ocho heridos, anunció en Telegram el gobernador regional, Oleg Kiper.

Un almacén, un gasoducto y un edificio sufrieron daños, especificó.

Durante la jornada, las autoridades ucranianas y los servicios de rescate informaron además de un muerto en la región de Mykolaiv (sur), un muerto en Kryvyi Rih, en el este del país, y dos muertos en la región de Donetsk (este), casi totalmente ocupada por las fuerzas rusas.

En la región de Zaporiyia (sur), ataques rusos dejaron tres muertos y 15 heridos, señalaron los servicios de socorro en Telegram al publicar imágenes en las que se ve a bomberos evacuando cuerpos y heridos, y edificios con las fachadas destruidas.

Un total de 122 drones de ataque, de los cuales 101 fueron derribados, y dos misiles rusos apuntaron a Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana en su informe diario.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber llevado a cabo ataques en los puertos de Odesa, Chornomorsk y Dnipró, "utilizados para abastecer a las fuerzas armadas ucranianas".

También dijo haber atacado depósitos de combustible, fábricas de drones y barcos de reabastecimiento del ejército.

Las fuerzas ucranianas, por su parte, han intensificado en los últimos días sus ataques a buques de carga en el mar de Azov, una zona marítima importante para el transporte de productos agrícolas rusos vendidos en el extranjero y para el abastecimiento de la Crimea anexionada.