Australia celebra primer funeral por víctimas del ataque en playa de Sídney

Varias patrullas policiales vigilaron las calles alrededor de la sinagoga de Bondi, ante la multitud que se reunió para presentar sus respetos.

Autralia/Australia celebró este miércoles el primer funeral por las víctimas del tiroteo en la popular playa Bondi de Sídney, con una gran multitud reunida para despedir a un rabino asesinado en el ataque.

Sajid Akram y su hijo Naveed abrieron fuego el domingo por la noche durante un festival judío en Bondi Beach, lo que dejó 15 muertos y decenas de heridos.

Las autoridades afirmaron que el ataque tuvo como objetivo sembrar el pánico entre la comunidad judía, mientras el primer ministro Anthony Albanese apuntó que "parece que esto estuvo motivado por la ideología" del grupo yihadista Estado Islámico.

Entre las víctimas se encontraban una niña de 10 años, dos sobrevivientes del Holocausto y una pareja casada que falleció cuando intentaba frustrar el ataque.

Eli Schlanger, padre de cinco hijos y conocido como el "rabino de Bondi", fue la primera persona fallecida a la que se le rindió homenaje con un servicio en la sinagoga Chabad.

Schlanger prestaba servicio en prisiones y hospitales, según el movimiento Chabad, que representa a una rama de los judíos jasídicos y organizó el evento del domingo.

Familiares y allegados lloraron mientras su cuerpo era trasladado a la sinagoga dentro de un ataúd negro.

"Cualquiera que lo conociera sabía que era el mejor de nosotros", dijo el líder de la comunidad judía Alex Ryvchin antes del funeral.

La sinagoga Chabad de Bondi celebrará por la tarde un segundo servicio funerario por el rabino Yaakov Levitan, de 39 años.

Levitan era padre de cuatro hijos y era conocido por su labor benéfica, según el movimiento Chabad.

Varias patrullas policiales vigilaron las calles alrededor de la sinagoga de Bondi, ante la multitud que se reunió para presentar sus respetos.

"Mi corazón está con la comunidad hoy y todos los días", aseguró este miércoles el primer ministro Albanese.

"Pero hoy será un día especialmente difícil, con los primeros funerales en marcha", dijo a una emisora de radio local.