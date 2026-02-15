Australia invertirá USD 2.800 millones en planta para submarinos nucleares

Australia inicialmente pactó con Francia la compra de una flota de submarinos a diésel, pero anuló el acuerdo con París en favor del programa con AUKUS.

Australia/Australia anunció el domingo una inversión multimillonaria como "pago inicial" para una nueva planta para construir submarinos nucleares bajo el pacto tripartito AUKUS, con Reino Unido y Estados Unidos.

El astillero contempla una inversión inicial de 3.900 millones de dólares australianos (2.800 millones de dólares estadounidenses), indicó el primer ministro, Anthony Albanese.

La inversión en el Astillero de Construcción de Submarinos en Osborne, cerca de la ciudad sureña de Adelaida, "es fundamental para la entrega de los submarinos australianos de propulsión nuclear y armamento convencional", afirmó Albanese en un comunicado.

A largo plazo, el país de Oceanía prevé invertir 30.000 millones de dólares australianos en el astillero.

Los submarinos son el centro de la estrategia australiana de mejora de sus capacidades de ataque a larga distancia en el Pacífico, principalmente con miras a China.

Canberra deberá desembolsar 235.000 millones de dólares estadounidenses a lo largo de los próximos 30 años en el acuerdo, e incluye la tecnología para que Australia construya sus propios submarinos en el futuro.

El ministro australiano de Defensa, Richard Marles, indicó que con el astillero de Osborne, el país podrá contar con "la capacidad soberana de construir sus submarinos de propulsión nuclear en las décadas venideras".

