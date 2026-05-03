Avión en que viajaba el presidente del Gobierno español aterriza de emergencia en Turquía
La fuente, que pidió no ser identificada, no precisó detalles sobre las causas del incidente.
Ankara, Turquía/El avión en el que viajaba el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, realizó el domingo por la noche un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Ankara debido a un problema técnico, indicó una fuente a la AFP.
Según informaciones de prensa, Sánchez se dirigía a Ereván, en Armenia, cuando su aeronave se vio obligada a aterrizar en Turquía.
La fuente, que pidió no ser identificada, no precisó detalles sobre las causas del incidente.
Sánchez viajó a Armenia para una cumbre política de países europeos, que iniciará este lunes.