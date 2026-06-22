Avioneta militar se estrella y deja seis muertos en Bolivia

La avioneta fue encontrada en un sector denominado Cerro Sayari, unos 220 kilómetros al este de La Paz.

Una avioneta militar se estrelló en el centro de Bolivia con un saldo de seis muertos, informó este domingo el Ministerio de Defensa, sin detallar las causas.

En un comunicado de prensa, ese despacho señaló que la aeronave tipo Cessna "sufrió un accidente la mañana de este sábado 21 de junio, durante un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz – Cochabamba", centro del país.

Defensa acotó que "de manera preliminar, se confirma el fallecimiento de los 6 ocupantes: 4 militares y 2 civiles. No existen sobrevivientes".

La avioneta fue encontrada en un sector denominado Cerro Sayari, unos 220 kilómetros al este de La Paz.

La gubernamental Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) fue activada para determinar las causas del suceso y brindará un informe final una vez concluidas las pericias correspondientes, señaló Defensa.