Una avioneta parece haberse estrellado contra un rascacielos de Pekín

En un vídeo grabado por un testigo desde un edificio cercano se ven camiones de bomberos rociando con agua las grandes columnas de humo que salen de la torre Citic.

Una avioneta parece haber chocado este viernes contra el rascacielos más alto de Pekín, donde testigos vieron restos del aparato y periodistas de AFP observaron un agujero en las plantas superiores del edificio.

En un vídeo grabado por un testigo desde un edificio cercano se ven camiones de bomberos rociando con agua las grandes columnas de humo que salen de la torre Citic, de 528 metros de altura y situada en el barrio de negocios, en el este de Pekín.

Las imágenes también muestran un trozo de una avioneta al pie del rascacielos.

El edificio se encuentra en las inmediaciones de la sede de la televisión pública china.

Un video difundido en las redes sociales chinas parece mostrar escombros cayendo de la torre Citic. La AFP no ha podido verificar su autenticidad.

Periodistas de la AFP han visto una brecha en las ventanas de una de las plantas superiores de la torre Citic. Había muchos policías y ambulancias el viernes por la noche en el lugar.

Si un avión se ha estrellado contra la torre Citic sería un incidente realmente sorprendente en Pekín, una ciudad sometida a medidas de seguridad extremadamente estrictas.

La AFP contactó con la policía, que declinó hacer comentarios sobre el incidente.

"Impactada"

Los medios chinos no han mencionado los hechos y las publicaciones en las redes sociales han sido censuradas.

"No sé por qué este avión ha venido a volar aquí. Es realmente muy extraño", declaró a la AFP un testigo, que pidió mantener el anonimato.

"Al salir vi restos. Parecía una parte de un avión", declaró a la AFP otro hombre, que afirmó trabajar en la torre Citic.

Decenas de trabajadores de limpieza se encontraban cerca del perímetro de seguridad.

Una mujer dijo a la AFP que se ha ordenado a los ocupantes de la torre Citic evacuar por las escaleras, sin utilizar los ascensores.

"Bajé corriendo decenas de plantas", contó.

La torre Citic tiene capacidad para unos 12.000 empleados.

"Algo así no puede pasar en Pekín. Es Pekín (...) Es bastante habitual en el extranjero, pero en China no debería ocurrir", declaró a la AFP una mujer que observaba el edificio desde la calle. "Estoy realmente impactada".

Venta de drones

Un estudiante explicó a la AFP que se ha desplazado hasta el lugar en cuanto empezaron a circular noticias sobre el incidente en un grupo de aficionados a la aviación en las redes sociales.

Según él, las imágenes y las publicaciones relacionadas con este incidente fueron rápidamente eliminadas de internet.

China impone restricciones estrictas al uso de su espacio aéreo, especialmente sobre la capital.

En abril, las autoridades chinas anunciaron la prohibición de la venta de drones en Pekín y la obligación, para sus usuarios, de obtener una autorización previa para sobrevolar la capital.

Los servicios de seguridad extreman la vigilancia en Pekín. Pero en 2013 dos turistas murieron cerca de la plaza de Tiananmen de la capital cuando un coche se lanzó contra la multitud en una acera antes de incendiarse.

Las autoridades atribuyeron este atentado a separatistas provenientes de la región de Xinjiang (noroeste de China).