Boeing enfrenta segunda demanda en EEUU vinculada a accidente en 2019

El 10 de marzo de 2019, un avión Boeing 737 MAX se estrelló seis minutos después de despegar de Adís Abeba hacia Nairobi.

Boeing compareció el lunes ante un tribunal civil de Chicago, en Estados Unidos, para enfrentar la demanda de un canadiense que perdió a varios miembros de su familia en el accidente del 737 MAX ocurrido en 2019, en el que murieron 157 personas.

A falta de acuerdo en los últimos minutos fuera de tribunales, un jurado popular examinará la demanda de Manant Vaidya, cuya hermana Kosha y sus padres Pannagesh y Hansini Vaidya murieron cuando el avión de la aerolínea Ethiopian Airlines se estrelló.

Además fallecieron su cuñado, el esposo de Kosha, y sus los hijos adolescentes de ambos.

El proceso de selección del jurado deberá realizarse entre lunes y martes y los alegatos iniciales de ambas partes se celebrarán hasta el miércoles.

"Es difícil pensar que toda mi familia desapareció en un instante de una forma tan horrible", dijo Vaidya en una declaración -sin fecha- publicada por la firma de abogados que lo defiende, Clifford Law Firm.

Su familia realizaba un safari en Kenia, adonde habían viajado para que los hijos adolescentes de Kosha conocieran el país de nacimiento de su madre, indicaron los abogados.

Los familiares de 155 víctimas presentaron demandas entre abril de 2019 y marzo de 2021.

El litigio se centra en cómo calcular los daños monetarios que Boeing debe a los demandantes.