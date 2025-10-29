El cambio climático no terminará con la humanidad, afirma Bill Gates

Los críticos de Gates afirmaron que el ensayo carecía de sustancia y planteaba una falsa disyuntiva entre la acción climática y la reducción del sufrimiento humano.

El cambio climático "no conducirá a la desaparición de la humanidad", opinó el multimillonario filántropo Bill Gates en un extenso texto en el que argumentó que abordar las enfermedades y la pobreza ayudará a la población a sobrevivir en un mundo con calentamiento global.

La misiva se publicó en su sitio web el lunes por la noche, días antes de la cumbre climática COP30 que se celebrará en Brasil.

El fundador de Microsoft, un importante impulsor de las tecnologías verdes a través de su organización Breakthrough Energy, reconoció que el cambio climático tendrá "graves consecuencias", pero añadió: "La gente podrá vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra en el futuro próximo".

Gates, que cumple 70 años el martes, describió sus "Tres duras verdades sobre el clima": el cambio climático no acabará con la civilización, la temperatura no es la mejor medida del progreso y la salud y la prosperidad son las defensas más sólidas contra la desestabilización climática.

Aunque el planeta está lejos de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el Acuerdo Climático de París, Gates cree que el progreso logrado en este ámbito debe reconocerse.

Para el multimillonario estadounidense, la pobreza y las enfermedades siguen siendo los problemas más importantes de la humanidad.

"Nuestro principal objetivo debería ser prevenir el sufrimiento, especialmente para quienes viven en las condiciones más difíciles en los países más pobres del mundo", afirmó.

Eso significa, por ejemplo, centrarse en garantizar que "menos personas vivan en la pobreza y con mala salud, de modo que el clima extremo no sea una amenaza tan grande para ellos".

Afirmó también que la comunidad climática necesita un cambio estratégico en la COP30. "Priorizar las cosas que tienen el mayor impacto en el bienestar humano", afirmó.

Los críticos de Gates afirmaron que el ensayo carecía de sustancia y planteaba una falsa disyuntiva entre la acción climática y la reducción del sufrimiento humano.

"El señor Gates ha establecido un marco erróneo que contrapone la mejora de la calidad de vida a los objetivos de temperatura y emisiones basados en la ciencia. De hecho, ambos están intrínsecamente conectados", declaró a la AFP Rachel Cleetus, de la Unión de Científicos Preocupados.

"El calentamiento global está socavando directamente la erradicación de la pobreza y los objetivos de desarrollo humano en todo el mundo", agregó.

Cleetus citó como ejemplo el huracán Melissa, "una tormenta monstruosa" que "es solo el último ejemplo de las consecuencias mortales y costosas del cambio climático para las naciones que ya enfrentan complejos desafíos humanitarios".

Gates dejó todos los puestos ejecutivos en Microsoft en 2008 para dedicarse a la filantropía. Fundó Breakthrough Energy en 2015, un fondo que ha invertido aproximadamente 2.200 millones de dólares en tecnologías emergentes.