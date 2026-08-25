Canadá impondrá aranceles en un rango de 15% a 50% a productos estadounidenses

Al detallar la respuesta de Ottawa, las autoridades dijeron el martes que los aranceles canadienses igualarán los niveles de los de Estados Unidos, que afectan a industrias como la del acero, los productos lácteos y la electrónica.

Ottawa, Canadá/Canadá anunció el martes aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, que oscilan entre el 15% y el 50%, en una escalada de la guerra comercial entre estos aliados históricos.

Los gravámenes de represalia de Ottawa entrarán en vigor el 8 de septiembre, un calendario previamente presentado por el primer ministro Mark Carney después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera el sábado aranceles del 50% a productos canadienses.

Al detallar la respuesta de Ottawa, las autoridades dijeron el martes que los aranceles canadienses igualarán los niveles de los de Estados Unidos, que afectan a industrias como la del acero, los productos lácteos y la electrónica.

El gobierno de Canadá también anunció un paquete de ayuda de 5.400 millones de dólares para las empresas y los trabajadores afectados.

"Este es un desafío sin precedentes impuesto a Canadá. Pero Canadá estará a la altura de las circunstancias", declaró el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne.