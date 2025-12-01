Candidato apoyado por Trump y presentador de TV en ‘empate técnico’ por la presidencia de Honduras

Ambos basaron su campaña en que la permanencia de la izquierda convertiría a Honduras en la nueva Venezuela.

Los candidatos derechistas a la presidencia de Honduras, el empresario Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, y el animador de televisión Salvador Nasralla se encuentran en un "empate técnico", informó este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los comicios representan un castigo a la izquierda liderada por la presidenta Xiomara Castro, que gobierna uno de los países más pobres y violentos de Latinoamérica, azotado por el narcotráfico y la corrupción.

Castro llegó al poder en 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, lo que originó una inédita polarización izquierda-derecha.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años, aventaja a Nasralla, de 72, por apenas 515 votos tras el conteo digital de 57% de las actas de votación, dijo en X la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien pidió "paciencia", sin detallar cuando finalizará el escrutinio manual.

"Los números van a hablar por sí solos", dijo Asfura, del Partido Nacional (PN), en su comando de campaña. Nasralla sostuvo que está arriba por cinco puntos, según sus proyecciones.

Ambos basaron su campaña en que la permanencia de la izquierda convertiría a Honduras en la nueva Venezuela, sumida en una profunda crisis, y se mostraron dispuestos a acercase a Taiwán, en detrimento de la relación con China.

Agitando la bandera del anticomunismo, Trump amenazó con recortar la ayuda al país si su ungido no gana, y etiquetó a la izquierdista Rixi Moncada como amiga del presidente venezolano Nicolás Maduro y sus "narcoterroristas".

El republicano dobló su apuesta al filo de la votación, al anunciar que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por el envío de cientos de toneladas de drogas en alianza con el capo mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán.

Según la justicia estadounidense, Hernández, quien gobernó de 2014 a 2022 con el partido de Asfura, convirtió a Honduras en un "narco-Estado", pero Trump considera que fue víctima de un "montaje" de su antecesor, Joe Biden.

El anunciado indulto va a contramano de la mortífera ofensiva antidrogas de Trump en el Caribe, como parte de su presión sobre Maduro, aliado de Xiomara Castro.

El perdón a este "capo de la droga" fue "tramitado" por las élites locales, denunció la aspirante izquierdista, una abogada de 60 años que quedó a más de 20 puntos de distancia, según el lento escrutinio de esta elección a una sola vuelta.

Sin pronóstico

Al jugar sus cartas por Asfura, Trump advirtió que no podría trabajar con Nasralla, a quien llamó "casi comunista" por haber tenido un alto cargo en la actual administración, con la que luego rompió.

Nasralla atribuyó los dichos de Trump a una "desinformación malintencionada" de sus adversarios. Asfura, en tanto, se dijo listo para colaborar con Estados Unidos, donde viven dos millones de hondureños y es el principal socio comercial del país.

Asfura, conocido como "Tito" o "Papi", obtiene 39,91% de los votos frente 39,89% de Nasralla, quien admira a los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele.

"Es imposible determinar al ganador con los datos que tenemos", aseguró el analista político Carlos Cálix.

Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, y Nasralla por tercera ocasión.

"Solo ladrones nos gobiernan"

En un país con 60% de sus 11 millones de habitantes en pobreza y con largo historial de fraudes y deudas sociales, los políticos arrastran el desprestigio.

"No hacen nada por los pobres, el rico cada día más rico y el pobre cada día más pobre, sólo ladrones nos gobiernan", comentó este lunes a la AFP Henry Hernández, un cuidador de autos de 53 años.

Michelle Pineda, comerciante de 38 años, espera que el ganador de este cerrado duelo vea el país "más allá que una bolsa de dinero que saquear".

Casi 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro, así como diputados y alcaldes por cuatro años. La autoridad electoral aún no dio cifra de participación.

Tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude, la jornada se desarrolló en calma, según la misión de observadores de la OEA. Estados Unidos dijo seguir "de cerca" los comicios.