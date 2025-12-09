Capturan a exgobernador del norte de México acusado de lavado de dinero

Una docena de exgobernadores mexicanos han sido procesados en los últimos años de corrupción o de nexos con el crimen organizado en las últimas dos décadas.

México/El exgobernador del estado mexicano de Chihuahua (norte), César Duarte, fue capturado este lunes acusado de lavar dinero procedente de las arcas públicas, informó la Fiscalía General.

El exfuncionario, que enfrenta un proceso ante la justicia estatal por peculado, había sido inicialmente detenido en 2020 en Estados Unidos, que lo entregó a México en 2022, y desde hacía más de dos años gozaba de libertad condicional dentro de ese distrito.

Pero el ministerio público federal le abrió un nuevo expediente y obtuvo la orden de captura de un juez, informó la fiscal general, Ernestina Godoy, quien asumió el cargo la semana pasada.

Duarte es investigado por su probable participación en "un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano", precisó Godoy en la red social X.

El político, que milita en el exhegemónico PRI y que gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, ha sido acusado por autoridades federales y estatales de más de media docena de cargos relacionados con el presunto desvío de 1.200 millones de pesos (unos 65 millones de dólares al cambio actual) de recursos públicos.

