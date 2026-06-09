Capturan al oso que mantuvo en alerta a ciudad japonesa durante cuatro días

Los plantígrados prosperan gracias en parte a la abundancia de alimentos, incluyendo bellotas, ciervos y jabalíes, bajo la influencia de un clima cada vez más cálido, según los expertos.

El oso que rondó las calles de una ciudad japonesa durante cuatro días y obligó a cerrar un centenar de escuelas fue capturado el martes en una operación en la que participaron decenas de cazadores y policías.

Durante cuatro días, familias aterrorizadas de Utsunomiya, una ciudad al norte de Tokio, se asomaban para observar cómo la misión de búsqueda, apoyada por helicópteros, rastreaba al animal tras varios avistamientos en lugares como un centro comercial, una universidad y un mercado mayorista.

Decenas de policías, cazadores y autoridades rodearon la vivienda donde se había avistado al oso, constató un fotógrafo de la AFP. Después le dispararon con un dardo tranquilizante y pudieron capturarlo.

Issei Okabe, un pintor de casas de 37 años que vive en al lado de la casa donde fue capturado el oso, declaró sentirse "muy aliviado".

"Mi hijo va a la escuela cercana (...) y las noticias decían que había un oso por allí", contó.

"Luego vi las noticias y apareció nuestra casa (...) me sorprendió mucho", agregó. "Es la primera vez que escucho hablar de un oso salvaje en Utsunomiya".

Un funcionario municipal comentó a la AFP que no estaba claro si había solo un oso o más rondando la ciudad.

Un total de 13 personas murieron el año pasado en ataques de osos en Japón, y aumentaron los avistamientos de estos animales, al salir hambrientos de su período de hibernación.

Los plantígrados prosperan gracias en parte a la abundancia de alimentos, incluyendo bellotas, ciervos y jabalíes, bajo la influencia de un clima cada vez más cálido, según los expertos.