Huracán Melissa aumenta la amenaza sobre Jamaica.

Kingston, Jamaica/Melissa se dirige este domingo como un poderoso huracán hacia Jamaica, donde se pide a los habitantes buscar refugio ante la previsión de inundaciones con potencial catastrófico.

Cuatro personas murieron esta semana en Haití y República Dominicana por las intensas lluvias y deslizamientos de tierra provocados por el huracán. Melissa avanza a tan solo seis kilómetros por hora, una velocidad que preocupa a los meteorólogos porque podría provocar lluvias torrenciales sobre los países por los que pasa durante mucho más tiempo que una tormenta que se mueve más rápido.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Melissa se convirtió en un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de unos 225 kilómetros por hora. La previsión del NHC es que los vientos sigan ganando fuerza y sobre el domingo por la noche la tormenta se convierta en huracán de categoría 5, la más fuerte.

Los meteorólogos pronostican hasta un metro de lluvia en zonas de Jamaica, Haití y República Dominicana. "Este potencial de lluvia extrema, debido al movimiento lento, va a crear un evento catastrófico en Jamaica", dijo el subdirector del NHC, Jamie Rhome, en una conferencia web.

"Necesitan estar listos para resistir esto durante varios días", advirtió Rhome. "Las condiciones se deteriorarán muy, muy rápidamente en las próximas horas. No salgan después del anochecer", urgió.

Drones con alimentos

Autoridades de República Dominicana enviaron este domingo drones con alimentos a familias incomunicadas por las inundaciones. Imágenes captadas por estos dispositivos muestran zonas completamente anegadas por el desbordamiento de ríos, donde es imposible entrar o salir. Rescatistas empacaban el domingo alimentos a toda prisa.

Los drones transportan unos 27 kilos de peso, "lo que permite movilizar alimentos y suministros esenciales de manera rápida y segura en condiciones donde el acceso terrestre resulta limitado", indicó el sistema de atención a emergencias 911.

Más de 3.700 personas fueron evacuadas o desplazadas por Melissa. Además, 48 comunidades quedaron incomunicadas. En República Dominicana, un hombre de 79 años fue encontrado muerto arrastrado por la corriente de un arroyo, informaron las autoridades locales el sábado. Un adolescente de 13 años sigue desaparecido en el país.

En la vecina Haití, la agencia de protección civil reportó la muerte de tres ciudadanos. "Te sientes impotente, incapaz de hacer nada, solo correr y dejar todo atrás", dijo entre lágrimas a la AFP Angelita Francisco, una ama de casa de 66 años que huyó de su vecindario en República Dominicana.

"Busquen refugio ahora"

Se espera que Melissa toque tierra en Jamaica el lunes por la noche o el martes, para después dirigirse al sureste de Cuba. A las 15H00 GMT del domingo, el huracán se encontraba a unas 180 kilómetros de Kingston.

"Busquen refugio ahora", aconsejó el NHC a los residentes de Jamaica. "Los vientos y las fuertes lluvias hoy y el lunes causarán inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra antes de que lleguen vientos más fuertes", indicó.

El aeropuerto internacional de Kingston cerró el sábado, informó el ministro de Transporte de Jamaica, Daryl Vaz. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, aconsejó a los pescadores "permanecer en puerto seguro".

El centro de operaciones de emergencia de la República Dominicana ha colocado a nueve de las 31 provincias en alerta roja debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre. El último huracán importante que impactó Jamaica fue Beryl a principios de julio de 202, que causó al menos cuatro muertos.