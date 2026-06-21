Muere Ramiro Valdés, figura de la Revolución cubana de la mano del Che

Considerado implacable por sus detractores, Valdés reconoció en una entrevista concedida en 2018 la eficacia de los mecanismos de inteligencia desarrollados tras el triunfo revolucionario.

Ramiro Valdés, histórico comandante de la Revolución cubana y fundador de la inteligencia de la isla, falleció a los 94 años, según informó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Valdés fue una de las figuras más influyentes y controvertidas del proceso revolucionario encabezado por Fidel Castro, además de ser considerado uno de los últimos dirigentes históricos que permanecían activos dentro de la estructura de poder cubana.

Comandante de la Revolución, exministro del Interior, viceprimer ministro y fundador del temido G2, el servicio de inteligencia de la seguridad del Estado cubano, desempeñó un papel clave durante los años más tensos de la confrontación entre Cuba y Estados Unidos.

Considerado implacable por sus detractores, Valdés reconoció en una entrevista concedida en 2018 la eficacia de los mecanismos de inteligencia desarrollados tras el triunfo revolucionario.

"No había nadie que se moviera que la seguridad no lo supiera y eso nos permitió penetrar a las organizaciones contrarrevolucionarias", afirmó entonces.

Para el analista Michael Shifter, del centro de estudios Diálogo Interamericano, Valdés fue una pieza fundamental durante los años posteriores a 1959, cuando el gobierno revolucionario enfrentó movimientos armados opositores.

De Moncada a la Sierra Maestra

Nacido el 28 de abril de 1932 en una familia humilde de la actual provincia de Artemisa, Ramiro Valdés fue uno de los primeros en sumarse al movimiento liderado por Fidel Castro.

A los 21 años participó en el asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, considerado el inicio simbólico de la Revolución cubana. Tras el fracaso de la acción fue encarcelado junto a Fidel y Raúl Castro.

Luego de recuperar la libertad, viajó a México y se incorporó a la expedición del yate Granma, que desembarcó en Cuba en 1956 para iniciar la lucha guerrillera.

Durante la campaña en la Sierra Maestra, Valdés se convirtió en el segundo jefe de la columna comandada por Ernesto "Che" Guevara, con quien desarrolló una estrecha relación política y militar.

En diversas ocasiones recordó al revolucionario argentino como una de las personas que más influyeron en su vida.

"Era muy severo y sobre todo con la gente más cercana, era intransigente, pero también muy fraternal", señaló sobre el Che.

Arquitecto de la seguridad cubana

Tras el triunfo de la Revolución en 1959, Valdés ocupó varios cargos de relevancia dentro del nuevo gobierno.

Fue ministro del Interior entre 1961 y 1968, y nuevamente entre 1979 y 1985, periodos en los que consolidó los organismos de inteligencia y seguridad del Estado.

Además, fue miembro fundador del Partido Comunista de Cuba (PCC) y formó parte del poderoso Buró Político desde 1975.

Aunque en 1986 salió de la primera línea política para dar paso a nuevas generaciones, regresó al núcleo del poder en 2008 durante el gobierno de Raúl Castro, quien lo nombró ministro de Informática y Comunicaciones.

Desde esa posición supervisó parte del proceso de expansión de internet en la isla, en una etapa marcada por importantes transformaciones tecnológicas.

Su vínculo con Venezuela

En 2010 permaneció varios meses en Venezuela asesorando al gobierno en temas energéticos, según la versión oficial.

Sin embargo, sectores opositores venezolanos sostuvieron que su presencia estaba relacionada con labores de inteligencia destinadas a fortalecer la cooperación entre La Habana y el entonces presidente Hugo Chávez, así como con el futuro gobierno de Nicolás Maduro.

Un histórico de la Revolución

Valdés fue uno de los pocos dirigentes cubanos que ostentó simultáneamente los títulos honoríficos de Comandante de la Revolución y Héroe de la República de Cuba.

En 2018, Raúl Castro destacó su lealtad al proceso revolucionario.

"Puedo citar su fidelidad a la Revolución y a Fidel, su consagración al trabajo, la modestia y sencillez", expresó.

Casado en segundas nupcias con Alicia Alonso Becerra, viceministra de Educación Superior, tuvo tres hijos. Otro hijo, fruto de un matrimonio anterior, emigró a Miami.

En 2019 fue declarado Ciudadano Ilustre de Santa Clara, ciudad donde, según medios cubanos, será sepultado cerca del mausoleo que guarda los restos del Che Guevara.

Con su muerte desaparece uno de los últimos protagonistas directos de la Revolución cubana y una figura clave en la construcción del aparato político y de seguridad que marcó la historia contemporánea de la isla.3