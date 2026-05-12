La carne brasileña, gran ausente de una lista europea sobre el respeto de las normas sanitarias

Un representante brasileño debe reunirse el miércoles con autoridades sanitarias del bloque europeo para tratar el asunto.

La Unión Europea publicó el martes una lista de países que respetan sus normas contra el uso abusivo de antibióticos en la ganadería, con un gran ausente, Brasil.

La lista, validada por los países europeos, establece cuáles son los terceros países (entre ellos Argentina, Colombia y México) que podrán continuar exportando su carne a Europa en septiembre próximo, porque respetan las normas sanitarias europeas.

Pero de momento Brasil no figura en ella, porque no ha dado garantías a la UE sobre la no utilización de productos antimicrobianos en la ganadería.

La lista podrá, no obstante, actualizarse rápidamente en cuanto las autoridades brasileñas hayan respondido a Bruselas.

La publicación de la lista responde a la voluntad de la Unión Europea de enviar una señal fuerte de su vigilancia, después de haber sido criticada por el sector agrícola y por Francia tras sellar un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

El acuerdo entró en vigor el 1 mayo de manera provisional, a la espera de un fallo judicial en Europa sobre su legalidad.

"Nuestros agricultores respetan algunas de las normas sanitarias y antimicrobianas más estrictas del mundo. Es legítimo, por tanto, que los productos importados estén sometidos a los mismos requisitos. La decisión adoptada hoy demuestra que el sistema europeo de controles funciona", dijo el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

El gobierno brasileño dijo el martes haber recibido "con sorpresa" esa exclusión de la lista y señaló que "tomará rápidamente todas las medidas necesarias para revertir esa decisión", en un comunicado.

Un representante brasileño debe reunirse el miércoles con autoridades sanitarias del bloque europeo para tratar el asunto.

"Brasil cumple integralmente todos los requisitos de la Unión Europea, incluso en lo que concierne a los reglamentos sobre antimicrobianos", indicó por su parte la Asociación brasileña de proteína animal (ABPA), un importante gremio de productores porcinos y avícolas.

Conforme a las normas europeas, está prohibido el uso de antimicrobianos en la ganadería con el fin de favorecer el crecimiento o de aumentar los rendimientos.

Tampoco se puede tratar a los animales con antimicrobianos reservados para las infecciones humanas.

Estas medidas forman parte de la política europea para luchar contra la resistencia de los microbios a los medicamentos, evitando los antibióticos innecesarios.