Nayib Bukele: Presos en El Salvador deben pagar por su comida y los productos de higiene

San Salvador, El Salvador/Una nueva acción contra los privados de libertad en El Salvador. A partir de diciembre del 2022 el gobierno de Nayib Bukele estableció que los presos deberán pagar por su comida, sus productos de higiene personal y por el uniforme que llevan puesto en los penales.

La controvertida medida no ha caído bien para los familiares de los privados de libertad. Detenidos que en su gran mayoría responden, según el gobierno salvadoreño, a grupos de pandilleros en el país.

Una fuente consultada por el diario digital argentino, Infobae, destacó que los detenidos deben pagar un paquete fijo de 170 dólares al mes, y los gastos están detallados de la siguiente forma, en papeles que están pegados en los penales:

$35 para alimentación

$70 misceláneo (No se especifica qué es)

$15 para higiene

$30 para vestimenta

$20 para limpieza del área.

Aquel detenido que no pague mensualmente esta cantidad no recibirá comida, ya que no se les permite a los familiares entregarles insumos a los detenidos.

Según el medio de comunicación argentino, “Marta Ruano, la madre que tiene un hijo en el penal de Zacatecoluca y a quien le dijeron que ahí ya es obligatorio pagar los USD 170, teme que eso se extienda a todas las cárceles del país, en una de las cuales está otro de sus hijos. Lo mismo ocurre con Gladys, otra madre que conversó con Infobae y quien tiene a cuatro de sus hijos presos. ‘Va a llegar el día en que tengamos que pagar eso y así ya no voy a poder’, dijo Gladys, otra madre de un detenido”.

Para el reportaje realizado por Infobae no hubo reacción por parte del gobierno de Nayib Bukele, quienes desde que empezaron su estrategia de combate a las pandillas, han decidido mantener toda información sobre el tema en estricto secreto.

Infobae pudo conocer que las cárceles en El Salvador están bajo el mando de Osiris Luna Meza.

“El funcionario que controla las cárceles de El Salvador se llama Osiris Luna Meza. Su nombre aparece en varias investigaciones criminales salvadoreñas y estadounidenses por sospechas de que se ha enriquecido con el dinero de los presos, de que fue el enviado especial de Nayib Bukele para negociar con las pandillas y que creó, en el sistema de tiendas en las prisiones, una red de plazas fantasmas para cobrar salarios de funcionarios que no existen”, relata la publicación del medio argentino.

La estrategia de seguridad de Nayib Bukele

Cifras oficiales indican que la "guerra contra las pandillas" ha permitido la detención de 64,111 presuntos pandilleros.

No obstante, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró a la prensa que del total de detenidos bajo el régimen de excepción han sido "liberadas" 3.745 personas, pues no se les comprobó ningún delito.

La diputada del opositor e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Marleni Funes, dijo que "el Estado debe resarcir los daños causados a esas personas inocentes" que fueron liberadas de prisión.

El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de 2022.

La medida, que fue extendida hasta el próximo 17 de marzo, es cuestionada por diferentes organismos humanitarios por violar derechos de las personas.

Uno de esos ha sido Human Rights Watch (HRW) que a finales de 2022 sugirió al gobierno de Bukele "quitar" el régimen de excepción y reemplazarlo "con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos". La respuesta del presidente fue un tajante "no".

Recientemente, el gobierno inauguró en el sureste del país, en las afueras del poblado de Tecoluca, una megacárcel donde serán recluidos 40.000 presuntos pandilleros y que ha sido denominada "Centro de Confinamiento del Terrorismo" (CECOT).

Villatoro aseguró a principios de enero que El Salvador registró en 2022 una tasa de homicidios de 7,8 por cada 100.000 habitantes, la más baja durante la administración de Bukele, que asumió en junio de 2019.

El presidente aseguró este martes en Twitter que durante su mandato se ha registrado "300 días sin homicidios".

El gobierno lo atribuye a la "efectividad" de su plan de seguridad "Control Territorial" y la puesta en marcha del régimen de excepción.

¿Quién es Nayib Bukele?

Nayib Bukele es un político salvadoreño, actualmente en el cargo de presidente de El Salvador desde junio de 2019. Antes de su presidencia, Bukele fue alcalde de la ciudad de San Salvador, la capital de El Salvador, de 2015 a 2018.

Bukele nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador, El Salvador. Es hijo de padres salvadoreños y palestinos, y creció en una familia empresarial. Bukele comenzó su carrera política como miembro del partido izquierdista FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), pero fue expulsado del partido en 2017 después de criticar públicamente a sus líderes. En 2018, fundó su propio partido, Nuevas Ideas.

Bukele ha sido conocido por su estilo político populista y su uso activo de las redes sociales para conectarse con sus seguidores y promover sus políticas. Como presidente, ha implementado una serie de políticas controvertidas, incluyendo la militarización de la Asamblea Legislativa y la toma de control del poder judicial. También ha sido criticado por su manejo de la pandemia de COVID-19 en el país y por su enfoque en la seguridad pública, que algunos críticos ven como autoritario y peligroso para los derechos humanos.

Con información de la agencia AFP.