El Salvador declara alerta máxima por sequía asociada a El Niño

En Honduras, la sequía también ha provocado pérdidas de cultivos de maíz y frijol en comunidades del sur y el oeste del país, y llevó al gobierno a declarar en alerta casi el 80% del territorio.

El Salvador declaró este martes la alerta máxima en todo su territorio por una sequía asociada al fenómeno de El Niño, que se perfila como el más intenso jamás registrado y ha provocado la pérdida de cultivos.

La medida ordenará el monitoreo de fuentes hídricas y cultivos, identificar comunidades en situación crítica y aumentar la vigilancia epidemiológica, entre otras tareas, informó Protección Civil.

El Niño es un fenómeno natural que eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que genera cambios globales en los vientos y las lluvias.

Sumado al calentamiento global por la actividad humana, el fenómeno actual se perfila como el más intenso jamás documentado, con potencial de provocar eventos meteorológicos extremos en distintas regiones del planeta y de convertir a 2027 en el año más caluroso de los registros.

"Se declara alerta roja por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio nacional", señaló Protección Civil en X.

El Salvador, de seis millones de habitantes, enfrenta una sequía generalizada y registró 14 récords de temperatura en agosto, según las autoridades ambientales.

La falta de lluvias, que habitualmente se registran en esta época, ha provocado una reducción del nivel de las fuentes de agua y la pérdida de cultivos.

Debido a ello, el Ministerio de Agricultura anunció previamente apoyo alimentario para las familias afectadas que no cuentan con sistemas de riego.

Según la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, la primera cosecha de granos básicos registrará una pérdida de alrededor del 20%.

Varios municipios de El Salvador se ubican en el Corredor Seco centroamericano, una franja árida que también abarca partes de Honduras y Nicaragua y es vulnerable a eventos climáticos extremos.

En Honduras, la sequía también ha provocado pérdidas de cultivos de maíz y frijol en comunidades del sur y el oeste del país, y llevó al gobierno a declarar en alerta casi el 80% del territorio.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU estimó recientemente que Centroamérica "será probablemente la región más afectada en términos de aumento relativo de la inseguridad alimentaria" por El Niño.

Desde México hasta el norte de Brasil, pasando por las costas del Pacífico y el escudo guayanés, unos 110 millones de personas vivieron el mes de julio más caluroso de toda la historia de los registros.

El Salvador, Nicaragua y Honduras batieron sus récords de temperatura mensual tanto en junio como en julio, lo que ha agravado los temores de hambruna.