China envía a su más joven astronauta al espacio

El programa espacial chino es el tercero en poner humanos en órbita, después de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.

China envió este viernes una nueva misión a su estación espacial, integrada por el astronauta más joven del país, en el marco de su proyecto de ir a la Luna antes de 2030.

El cohete Larga Marcha-2F se acopló a la estación espacial Tiangong a las 19H22 GMT, según la agencia estatal Xinhua.

La nave había despegado a las 23H44 locales (15H44 GMT) desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, en el noroeste de China.

Los tres astronautas de la misión Shenzhou-21 deberán reemplazar al equipo actual, que regresará a la Tierra en unos días.

Tiangong, tripulada por equipos que se relevan cada seis meses, es la joya de la corona del programa espacial chino, en el que el gigante asiático ha invertido miles de millones de dólares para alcanzar a Estados Unidos y Rusia.

Pekín tiene planes ambiciosos para enviar una misión tripulada a la Luna a finales de esta década y, posteriormente, construir una base en la superficie lunar.

El comandante de la misión y veterano piloto espacial Zhang Lu está acompañado por el especialista en carga útil Zhang Hongzhang, de 39 años, y el ingeniero de vuelo Wu Fei, de 32 años, el astronauta chino más joven en emprender una misión espacial.

También viajan con ellos cuatro ratones, dos machos y dos hembras, que participarán de los primeros experimentos en órbita de China con roedores.

Además de avanzar en la investigación científica, se espera que la tripulación de Shenzhou-21 realice paseos espaciales e instale escudos antirresiduos en el exterior de la estación.

China ha estado excluida de la Estación Espacial Internacional desde 2011, cuando Washington prohibió a la NASA colaborar con Pekín.

Desde entonces, ha tratado de incorporar a otros países a su programa espacial y en febrero firmó un acuerdo con su aliado tradicional, Pakistán, para reclutar a los primeros "taikonautas" extranjeros.