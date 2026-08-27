China intensifica su presión sobre Taiwán con movilización récord de barcos

La guardia costera taiwanesa advirtió de que la situación es cada vez más grave. Los analistas señalan que el aumento de la actividad forma parte del esfuerzo chino por mapear la región de cara a una futura guerra submarina.

Taipéi, Taiwán/China movilizó en el último mes un número récord de barcos guardacostas, de investigación científica y otros en aguas alrededor de Taiwán, indicó a la AFP la guardia costera de la isla, en medio de una intensificación de la presión china contra Taipéi.

La guardia costera taiwanesa advirtió de que la situación es cada vez más grave. Los analistas señalan que el aumento de la actividad forma parte del esfuerzo chino por mapear la región de cara a una futura guerra submarina.

China considera a la isla de gobierno democrático como parte de su territorio, y no descarta usar la fuerza para recuperarla. También reivindica la jurisdicción de las aguas alrededor de Taiwán.

La cantidad de barcos detectados alrededor de Taiwán subió en julio a 244, un número récord, con un promedio de unos ocho por día, según cifras oficiales compartidas con la AFP.

Es un guarismo muy superior a los 55 barcos detectados en junio y los 30 del mes de mayo. En julio de 2025 fueron 58.

En los primeros 21 días de agosto fueron detectados 152 navíos.

Un 60% fueron barcos guardacostas y los restantes eran buques de investigación o del gobierno. Las cifras no incluyen los buques de guerra chinos, que se movilizan alrededor de Taiwán casi a diario.

China envía barcos a la zona, sobre todo al disputado mar de China Meridional, para defender su soberanía en esas aguas, según autoridades gubernamentales y analistas.

Desde mayo se han detectado 1.247 barcos chinos alrededor de Taiwán y sus islas externas, según la guardia costera taiwanesa.

"Cuando decimos que la situación se vuelve cada vez más grave, es porque el número de sus navíos gubernamentales en aguas alrededor de Taiwán ha aumentado, y hubo un incremento marcado en julio", afirmó a la AFP un alto cargo de la guardia costera taiwanesa, bajo anonimato.

El Partido Comunista Chino "nunca gobernó Taiwán ni por un solo día", y "sin la soberanía sobre el territorio, no puede reivindicar la soberanía sobre las aguas marítimas", agregó.

Guerra submarina

La creciente presencia china preocupa por si llega a concretarse en un bloqueo, capaz de impedir que lleguen barcos petroleros o con otros suministros a los puertos taiwaneses.

China opera más de "120 barcos de investigación oceanográfica", según la guardia costera taiwanesa, que rastrea unos 41 de esos barcos que operan en aguas de la isla.

Un oficial taiwanés de seguridad acusó recientemente a China de "expansionismo autoritario" y advirtió que Pekín "constantemente presiona los límites".

Ryan D. Martinson, experto en estrategia marítima china en el Colegio Estadounidense de Guerra Naval, comentó que los barcos chinos de investigación son operados por institutos de investigación civil, pero la información recolectada es compartida con el ejército.

"Ese tipo de información/conocimiento es muy útil para las fuerzas navales chinas que operan en esas aguas en caso de un conflicto", dijo Martinson a título personal en un mensaje de correo electrónico a la AFP.

"Es especialmente importante para la guerra antisubmarinos y la guerra submarina", agregó.

Martinson comentó que en los últimos dos meses observó "un aumento muy grande" en la cantidad de barcos chinos de investigación alrededor de Taiwán, en especial en el este de la isla.

Los barcos chinos de investigación han sido vistos "operando en conjunto" con buques guardacostas alrededor de Taiwán, indicó el oficial de la guardia costera taiwanesa.

Este mes, el buque chino de investigación "Xiang Yang Hong 03" fue observado operando en las zonas económicas exclusivas de Taiwán y Japón, sobre aguas profundas y cables de telecomunicaciones, comentó Jason Wang de la plataforma IngeniSPACE, que analiza imágenes satelitales y señales de barcos.

El barco de investigación fue escoltado por los guardacostas chinos y un buque pesquero que integra la milicia marítima china, dijo Wang.

"Esta es la primera vez que vemos a la milicia marítima escoltar un buque de investigación en aguas de Taiwán", agregó.

Según Wang, el objetivo de China es recabar "nuevos datos hidrográficos de la Fosa de Ryukyu y la Fosa de Taiwán Oriental para efectuar una guerra antisubmarina" e "impedir a buques de Estados Unidos y sus aliados que hagan lo mismo".

"Creo que todos estos hechos están conectados", señaló Martinson.

"Representan una clara escalada en los esfuerzos de Pekín por asumir la jurisdicción de las aguas en torno de Taiwán, presionando a las autoridades del país y socavando su soberanía y sus derechos soberanos", agregó.