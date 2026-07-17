China tacha de 'puras invenciones' las acusaciones de Trump sobre interferencia electoral

El presidente de Estados Unidos también dijo que China robó 220 millones de archivos de votantes y sugirió que Venezuela podría manipular las máquinas de votación estadounidenses.

Pekín, China/China calificó este viernes de "puras invenciones" las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump después de que este acusara a Pekín de interferencia electoral en los comicios presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

Trump dijo en un discurso en la Casa Blanca el jueves que el sistema electoral estadounidense había quedado expuesto y urgió a los legisladores a adoptar nuevas restricciones al voto, a pesar del escaso interés por estas medidas incluso dentro de su propio Partido Republicano.

El presidente de Estados Unidos también dijo que China robó 220 millones de archivos de votantes y sugirió que Venezuela podría manipular las máquinas de votación estadounidenses.

"Son puras invenciones y calumnias maliciosas que desde hace mucho tiempo se ha demostrado que carecen de fundamento", reaccionó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, en rueda de prensa.

"China no tiene ningún interés en las elecciones estadounidenses y nunca ha interferido en ellas", dijo Lin.

Según él, "la comunidad internacional ve con mucha claridad quién es el que habitualmente interfiere en los asuntos internos de otros países".

"Instamos a la parte estadounidense a reflexionar sobre sus propias acciones, dejar de difamar infundadamente a China, abstenerse de convertir a China en un tema de sus elecciones y hacer más por beneficiar las relaciones entre China y Estados Unidos", añadió Lin.

Trump, que desclasificó informes de inteligencia en el sitio web de la Casa Blanca, volvió a afirmar que le "robaron" los comicios de 2020, en los que se impuso el demócrata Joe Biden.

Pese a más de 60 demandas, nunca se ha demostrado un fraude capaz de alterar el resultado de los comicios de ese año.

Funcionarios electorales y miembros de la propia administración de Trump han rechazado este tipo de afirmaciones.