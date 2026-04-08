Cinco cosas para saber de Perú antes de la elección presidencial

Perú vive desde 2016 una inestabilidad política crónica, con una sucesión de ocho jefes de Estado a raíz de casos de corrupción, entre otros escándalos.

Con una cifra récord de 35 candidatos a la elección presidencial del 12 de abril, Perú es un país rico en recursos minerales y con un patrimonio arqueológico invaluable.

Inestabilidad política

Perú vive desde 2016 una inestabilidad política crónica, con una sucesión de ocho jefes de Estado a raíz de casos de corrupción, entre otros escándalos.

En la lista figuran varios presidentes interinos, como el actual, José María Balcázar, quien asumió en febrero como sucesor del también interino José Jerí.

En la última década, sólo un presidente logró concluir su mandato transitorio: Francisco Sagasti (2020-2021).

Los demás gobernantes fueron destituidos o dimitieron antes de correr la misma suerte.

El expresidente de izquierda Pedro Castillo fue condenado el año pasado a más de once años de prisión por rebelión, tras su fallido intento en 2022 de disolver el Congreso que preparaba su destitución.

Su vicepresidenta Dina Boluarte lo sucedió en el cargo, pero también fue removida por el parlamento en medio de manifestaciones duramente reprimidas contra el aumento del crimen y las extorsiones.

Sendero Luminoso

Entre 1980 y 2000, el país padeció un conflicto entre el Estado y las guerrillas de Sendero Luminoso (maoísta) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (guevarista), que dejó unos 70.000 muertos.

El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por haber ordenado dos masacres de civiles perpetradas por escuadrones de la muerte a comienzos de los años noventa, en el marco de la lucha contra Sendero Luminoso.

Fue indultado por razones humanitarias a finales de 2023, y falleció al año siguiente.

Una controvertida ley promulgada en 2025 concedió amnistía a los miembros de las fuerzas armadas procesados por su participación en el conflicto con las guerrillas.

En 2024, Perú ya había aprobado una ley que declaraba prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. La norma fue calificada de "ley de impunidad" por defensores de derechos humanos.

Metales y cocaína

Perú dispone de importantes recursos naturales. Es el tercer productor mundial de cobre y produce también oro, plata, zinc y estaño, y también cuenta con reservas en los sectores agrícola y energético.

Sin embargo, el país arrastra una economía informal y disparidades sociales, étnicas y geográficas.

El Banco Mundial estima que de los aproximadamente 34 millones de peruanos, el 31,3% de la población vive en 2026 con menos de 6,85 dólares al día.

Perú también es uno de los principales productores mundiales de cocaína junto con Colombia y Bolivia.

Según autoridades del país andino, unas 400 toneladas de esa droga se procesan al año.

El cultivo de la hoja de coca es legal para fines tradicionales o medicinales, pero el 90% de la producción se destina al narcotráfico.

Tierra de los incas

Perú acogió la civilización más antigua de América: Caral, hace 5.000 a 3.500 años, seguida de otras civilizaciones antes del apogeo del imperio inca (alrededor de 1400-1532).

Varios sitios incas están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, como la ciudad de Machu Picchu en los Andes.

Bañado por el océano Pacífico, este país multicultural fue colonia española hasta 1821.

Su geografía se extiende hasta la Amazonía, que representa el 60% de su territorio.

Unas 25 comunidades indígenas viven allí en aislamiento voluntario, según el Ministerio de Cultura.

Gastronomía reputada

La diversa cocina peruana es un gran atractivo para los turistas extranjeros. Chefs como Gastón Acurio o Virgilio Martínez han contribuido a su prestigio internacional.

Los platos populares peruanos, como el ceviche (pescado crudo marinado en limón) y el lomo saltado (carne y verduras salteadas al wok), figuran en el menú de numerosos restaurantes en todo el mundo, acompañados de pisco sour, cóctel a base de aguardiente de uva y limón.