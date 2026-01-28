Accidente de avión deja 15 muertos en Colombia

La última localización de la aeronave fue en una zona de montañas en la región del Norte de Santander que está entre 1.000 y 1.300 metros de altitud, según el rastreador de vuelos Flight Radar.

Un accidente de avión dejó 15 muertos cerca de la frontera de Colombia con Venezuela, entre ellos un congresista y un candidato a la Cámara de Representantes, informó a la AFP la autoridad aérea colombiana este miércoles.

La aeronave de Satena, aerolínea estatal, despegó desde la ciudad fronteriza de Cúcuta para un vuelo de unos 23 minutos pero perdió el contacto minutos antes del aterrizaje, alrededor del mediodía (17H00 GMT).

"No hay sobrevivientes", dijo a la AFP un funcionario de la Aeronáutica Civil Colombiana, autoridad aérea del país. El gobierno desplegó a la Fuerza Aérea para buscar el avión y recuperar los cuerpos en el lugar del accidente, una zona montañosa del Norte de Santander, con vastas áreas controladas por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Se trata de un área montañosa de clima muy variable, con vastas áreas controladas por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12H05" (17H05 GMT) en el cercano municipio de Ocaña, dijo la aerolínea en un comunicado. Se han activado los protocolos de seguridad y rastreo, según la autoridad aérea.

Según el congresista Wilmer Carrillo, en la aeronave viajaban un candidato a la Cámara Baja y un congresista con curul de paz, una posición especial surgida del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC para asegurar la representación parlamentaria de las víctimas del conflicto.

El avión es un Beechcraft 1900, modelo estadounidense que puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 440 kilómetros por hora.