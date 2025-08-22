Colombia despliega tropas tras ataques guerrilleros que dejan 18 muertos

Los hechos ocurrieron en Antioquia y Cali, el gobierno de Gustavo Petro responsabiliza a disidencias de las FARC y ordena militarización y operaciones aéreas.

Cali, Colombia/En la mañana, un helicóptero fue derribado y un escuadrón policial atacado con fusiles y un dron cargado con explosivos en Amalfi, Antioquia. El hecho dejó 12 uniformados muertos y fue atribuido a disidencias de las FARC bajo el mando de alias Calarcá. Horas después, un camión bomba explotó frente a una base aérea militar en Cali, causando la muerte de seis civiles y dejando más de 60 heridos.

El presidente Gustavo Petro calificó el atentado en Cali como "una reacción" de los rebeldes ante operativos en zonas de cultivo de hoja de cocaína, y advirtió que "el golpe a la población es brutal, profundo y de terror".

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, informó que se desplegaron tropas, artillería y aeronaves de reconocimiento en Antioquia y Cali. Además, el alcalde Alejandro Eder ordenó la militarización de la ciudad y reforzó los controles de acceso.

La Fiscalía confirmó la captura de dos presuntos responsables del ataque en Cali, mientras testigos describieron escenas de caos, vehículos en llamas y personas huyendo entre gritos y sirenas.

La ola de violencia agrava la crisis de seguridad que vive el país a un año de elecciones presidenciales, marcada por el asesinato del candidato derechista Miguel Uribe el pasado 11 de agosto. Aunque el acuerdo de paz de 2016 trajo años de relativa calma, la expansión de disidencias y grupos armados mantiene en jaque los esfuerzos de negociación impulsados por el gobierno.