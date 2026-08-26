Colombia investiga posible acción criminal detrás de incendios forestales

Los distintos focos han consumido al menos 20,000 hectáreas de bosques y cultivos de limón, café y mango, según el gobierno regional.

Bogotá, Colombia/La Fiscalía de Colombia investiga si existe una acción deliberada detrás de los incendios forestales que ya han quemado miles de hectáreas en el país, dijo una fuente de la entidad a la AFP este lunes.

La gobernadora del Tolima, el departamento más afectado, anunció la militarización de los municipios afectados por los nueve incendios activos en el oeste del país, tras "serios indicios" de que los fuegos que recorren montañas y llanuras fueron provocados.

Los distintos focos han consumido al menos 20.000 hectáreas de bosques y cultivos de limón, café y mango, según el gobierno regional.

La Fiscalía investiga "si hubo actuaciones intencionales que ocasionaron las emergencias" bajo el "delito de incendio", dijo a la AFP una fuente de la institución.

Los incendios se dan en paralelo a la crisis generada por el devastador terremoto del 10 de agosto, que se cobró la vida de cientos de personas y dejó a miles sin vivienda.

También en medio de una temporada de sequía y del fenómeno El Niño, que en Colombia provoca una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas.

El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, denunció la presencia de "hombres en motocicleta" que supuestamente habrían iniciado las llamas.

"Estarían prendiendo fuego intencionalmente (...) Todo esto deberá ser investigado y judicializado con rigor", dijo el mandatario en X.

El gobierno dijo que solicitó apoyo internacional de Chile y Estados Unidos para extinguir las llamas.

También anunció ayudas para los agricultores y ganaderos de la región, después de que miles de vacas quedaran sin alimento.