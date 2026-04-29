Continúa en aguas danesas el remolque de la ballena varada en Alemania

La historia genera emociones, controversias y divisiones. Los rescatistas inclusive informaron haber recibido amenazas de muerte.

El barco que remolca la ballena varada en Alemania desde hace varias semanas llegó este miércoles a aguas danesas y debería alcanzar el mar del Norte en dos días, según las autoridades alemanas.

Según el sitio VesselFinder, el buque "Fortuna B", que remolca la barcaza en la que se encuentra la ballena desde el día anterior, se situaba alrededor de las 14H00 GMT entre las islas Langeland y Lolland, en el sureste de Dinamarca.

El martes por la noche este navío zarpó desde la bahía de Wismar, en la costa del mar Báltico, con esta ballena jorobada considerada en estado agónico por algunos expertos, pero en buen estado según otros.

Su rescate se convirtió en una historia seguida de cerca en Alemania desde finales de marzo, cuando quedó varada por primera vez.

El animal es transportado en una barcaza parcialmente sumergida hacia aguas más profundas del mar del Norte, más cercanas a su hábitat natural.

Persisten dudas sobre su estado de salud después de que haya vagado y encallado varias veces desde finales de marzo en la costa alemana del Báltico.

Varios expertos consideran que está condenada y ven innecesaria la operación de rescate, organizada por dos empresarios y tolerada por las autoridades.

Estas últimas habían renunciado inicialmente a cualquier intervención a principios de abril, antes de revertir su decisión bajo la presión pública y mediática, que bautizó al cetáceo "Timmy".

La historia genera emociones, controversias y divisiones. Los rescatistas inclusive informaron haber recibido amenazas de muerte.