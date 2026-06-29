Corte Suprema de EEUU confirma poderes de Trump para despedir funcionarios, excepto en la Fed

El presidente Donald Trump tiene derecho a despedir a altos cargos del gobierno federal, pero no en el caso del banco central.

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este lunes que el presidente Donald Trump tiene derecho a despedir a altos cargos del gobierno federal, pero no en el caso del banco central.

Dos sentencias simultáneas, en una semana decisiva de la Corte Suprema, reescribieron los límites del poder presidencial.

En una decisión ajustada de 5 votos a favor y 4 en contra, la máxima autoridad judicial del país dictaminó que Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, acusada por el presidente de presunto fraude cuando pidió un préstamo inmobiliario, no podía ser despedida por Trump "por cualquier motivo o sin motivo alguno".

La decisión entonces anunciada por el presidente en medio de una campaña de acoso para que la Reserva Federal recortara sus tasas de interés, fue bloqueada por una corte inferior.

Los presidentes pueden destituir a los gobernadores de la Reserva Federal "por causa justificada", pero el tribunal dictaminó que Trump "no le concedió a Cook las garantías procesales a las que tenía derecho por ley".

Supuestamente Cook había declarado dos residencias principales, una en el estado de Michigan y otra en Georgia, para tramitar un crédito, pero sus abogados dicen que todo se debió a un error.

Subordinados versus independientes

En otro caso, el de la comisionada demócrata Rebecca Slaughter, de la FTC, la agencia federal autónoma que regula la competencia, la Corte Suprema decidió por mayoría de 6 a 3 que el presidente sí tiene autoridad para despedirla.

"Los subordinados que ejercen el poder del presidente están sujetos a ser despedidos por él", explicó la mayoría de la Corte en su razonamiento, que la jueza progresista Sonia Sotomayor consideró que puede llevar al "caos" administrativo.

El grado de independencia de las agencias federales ha sido objeto de controversia creciente en Estados Unidos.

Los expertos legales de tendencia conservadora consideran que las agencias tienen un poder desproporcionado, una postura que suscribe la Corte Suprema actual. En tanto, los progresistas creen que las agencias como la FTC deben ser totalmente independientes.

La gobernadora de la Fed amenazada por Trump saludó la sentencia ya que ratifica, a su juicio, que "la Reserva Federal debe tomar todas sus decisiones de política monetaria basándose en datos concretos y en un juicio independiente".

Trump se congratuló rápidamente por su victoria en el caso de la FTC, y amenazó a Cook con "medidas apropiadas", sin mayores detalles.

La demanda contra Cook "fue devuelta por la Corte Suprema estrictamente por cuestiones de procedimiento", declaró Trump en su plataforma Truth Social.

En el caso de la FTC, que es un organismo cuyos comisionados son elegidos por republicanos y demócratas, la sentencia "fue largamente buscada por presidentes de Estados Unidos desde la década de 1930", aseguró Trump.

El voto por correo

La mayoría actual de la Corte Suprema es conservadora, lo que en los últimos años ha inclinado la balanza en favor del gobierno Trump, pero esa situación no se repite siempre.

En otro caso importante para el presidente republicano, el del voto por correo, dos jueces conservadores, Amy Coney Barrett (nombrada por el propio Trump) y John Roberts se unieron a los más progresistas para infligir una dura derrota a los republicanos.

El estado sureño de Misisipi había dictaminado que las boletas de votantes ausentes podían ser contadas siempre y cuando llevaran el matasellos del día de las elecciones como fecha límite, y si llegaban hasta cinco días hábiles tras la votación.

Los republicanos impugnaron la ley.

"La ley federal dicta cuándo deben emitirse las boletas; la ley estatal rige cuándo deben ser recibidas", dijo Barrett, autora de la opinión de la mayoría.

El fallo "fue un poco sorprendente, le da a la gente más tiempo para votar ilegalmente", dijo el presidente..

Trump quiere restringir la posibilidad de votar por correo, que considera una vía de fraude masivo en estados demócratas con fuerte población inmigrante, como California.

La Corte Suprema explica que corresponde al Congreso cambiar esa situación, algo que Trump impulsa mediante una ley, la Save America Act, que es objeto de encarnizados debates actualmente en el Poder Legislativo.