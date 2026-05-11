Corte Suprema de EEUU prolonga autorización para vender píldoras abortivas vía correo

La mifepristona fue aprobada por la FDA en el año 2000 y también se utiliza de forma rutinaria para tratar abortos espontáneos tempranos.

La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo temporalmente el lunes el acceso vía correo a la píldora abortiva mifepristona, en un país en el que varios Estados han prohibido el acceso a las mujeres a la interrupción del embarazo.

El máximo tribunal prorrogó por tres días, hasta el jueves 14, la suspensión de una orden de un tribunal inferior que habría frenado la distribución por correo del medicamento en todo el país.

Un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito ordenó el 1 de mayo detener el acceso por correo a la mifepristona, utilizada en la mayoría de los abortos en Estados Unidos.

La decisión respondió a una demanda presentada contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) por el estado de Luisiana, que tiene algunas de las leyes antiabortistas más estrictas del país.

Danco Laboratories y GenBioPro, que fabrican mifepristona, solicitaron a la Corte Suprema que suspendiera la orden del tribunal de apelaciones mientras se preparan para presentar un recurso de emergencia ante el máximo tribunal.

El fallo del Quinto Circuito obligaría a las mujeres que quieren abortar en cualquier lugar de Estados Unidos a obtener la mifepristona en persona, en clínicas, y prohibiría su entrega por correo, o a través de una farmacia tras una consulta telemática con su doctor.

La mifepristona fue aprobada por la FDA en el año 2000 y también se utiliza de forma rutinaria para tratar abortos espontáneos tempranos.

Los activistas contra el aborto, sin embargo, han puesto en duda la seguridad del medicamento, y algunos citan un estudio realizado por un laboratorio de ideas conservador que nunca se sometió a una revisión externa formal.

La mifepristona, que impide la progresión del embarazo, y el misoprostol, que vacía el útero, están aprobados en Estados Unidos para interrumpir un embarazo de hasta 70 días de gestación.

Más de 20 estados han prohibido o restringido el aborto desde que la Corte Suprema, en junio de 2022, revocó el histórico fallo Roe contra Wade, que había consagrado durante medio siglo el derecho al aborto.

Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses respaldan la continuidad del acceso a un aborto seguro, incluso mientras grupos conservadores presionan para limitar el procedimiento o prohibirlo por completo.

En 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un intento de restringir la mifepristona, al dictaminar que los grupos y médicos antiabortistas que impugnaban el medicamento carecían de legitimación jurídica para presentar el caso.