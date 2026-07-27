Una crecida repentina causa 10 muertos en China

La crecida tuvo lugar en Shuangshimen, en las escarpadas zonas montañosas del sur de Gansu, a unos 1.200 kilómetros al suroeste de Pekín.

Un lugar turístico del noroeste de China sufrió este domingo una crecida repentina provocada por las fuertes lluvias que dejó 10 muertos y 23 heridos, informaron los medios estatales.

Varias zonas del sur de China se encuentran en alerta máxima por posibles inundaciones este domingo, después de que el tifón Noul tocara tierra a primera hora de la mañana.

"Un torrente de montaña provocado por lluvias torrenciales de corta duración en un paraje turístico del condado de Weiyuan, en la ciudad de Dingxi, dejó atrapados a varios campistas", informó la cadena CCTV.

La crecida tuvo lugar en Shuangshimen, en las escarpadas zonas montañosas del sur de Gansu, a unos 1.200 kilómetros al suroeste de Pekín.

Shuangshimen es conocido por sus arcos de piedra natural y sus arroyos de montaña. Es un lugar muy frecuentado por campistas durante el verano.

"Los heridos han sido trasladados al hospital para recibir tratamiento y otras 174 personas han sido rescatadas", informó CCTV.

Algunos sectores de Gansu, alejados de la trayectoria de Noul, también registraron fuertes lluvias el domingo, lo que llevó a las autoridades locales a emitir alertas meteorológicas.