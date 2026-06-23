Cuarenta personas murieron ahogadas en Francia desde el 18 de junio durante ola de calor

La intensidad de la ola de calor actual recuerda a la de agosto de 2003, cuando murieron cerca de 15.000 personas durante sus dos semanas de duración en Francia.

La ola de calor que azota actualmente Francia provocó 40 muertes por ahogamiento desde el 18 de junio, "principalmente [de] jóvenes", anunció este martes el primer ministro, Sébastien Lecornu, al inicio de una nueva reunión de crisis.

Con picos previstos de hasta 44ºC en el suroeste, un 90% de habitantes de Francia viven en zonas donde las autoridades decretaron este martes la alerta roja o la alerta naranja por calor extremo.

Se trata de la segunda ola de calor para millones de europeos en menos de un mes. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

"La última cifra que nos acaban de comunicar es de 40 muertos desde el 18 de junio, principalmente jóvenes", aseguró Lecornu. "Son las primeras víctimas de la crisis que estamos viviendo", agregó.

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, alertó este martes sobre los riesgos de bañarse en zonas no vigiladas durante episodios de calor extremo y recordó la importancia de acudir únicamente a áreas supervisadas.

Un joven futbolista de la segunda división francesa se encuentra en un estado de muerte cerebral tras ahogarse el lunes por la tarde en una zona de baño prohibida en el río Ródano, cerca de la ciudad oriental de Lyon, según fuentes policiales y de bomberos.

Dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados también sin vida el lunes dentro del auto familiar en Carpentras y tres ancianos fallecieron en sus domicilios en el suroeste del país.

El primer ministro del presidente, Emmanuel Macron, subrayó la "incertidumbre" sobre la duración de la ola de calor y pidió a los ministros trabajar sobre varias hipótesis, entre ellas una prolongación hasta "buena parte" de julio.

La intensidad de la ola de calor actual recuerda a la de agosto de 2003, cuando murieron cerca de 15.000 personas durante sus dos semanas de duración en Francia.

Con 29,2 ºC, Francia batió el lunes su récord de temperatura media para un mes de junio y, en la madrugada del martes, el récord absoluto de la noche más calurosa, con 21,6ºC de media, según el servicio meteorológico Météo France.