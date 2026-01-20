'Se darán cuenta', responde Trump sobre hasta dónde llegará por Groenlandia

“Tenemos varias reuniones programadas sobre Groenlandia , y creo que las cosas van a salir muy bien”, dijo Donald Trump antes de volar a la ciudad suiza.

Washington, Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó el martes a explicar qué va a hacer para adquirir Groenlandia, pero sugirió la posibilidad de llegar a un acuerdo, mientras que los líderes europeos expresan su rechazo a sus intenciones sobre la isla danesa.

Consultado horas antes de viajar al Foro Económico Mundial en Davos sobre qué tan lejos irá en su pretensión, Trump solo dijo: “Se darán cuenta”.

“Tenemos varias reuniones programadas sobre Groenlandia, y creo que las cosas van a salir muy bien”, dijo Donald Trump antes de volar a la ciudad suiza.

Dinamarca advirtió que la alianza de la OTAN está en riesgo si Trump lleva a cabo sus amenazas. Durante el fin de semana, el mandatario prometió nuevos aranceles a los países europeos —incluidos Reino Unido, Francia y Alemania— que enviaron tropas a Groenlandia para un ejercicio militar.

Trump desestimó la posibilidad de que esté poniendo en riesgo el acuerdo comercial con la Unión Europea alcanzado en 2025: “Necesitan muchísimo el acuerdo con nosotros”.

“Creo que encontraremos una solución con la que la OTAN estará muy satisfecha y nosotros también”, agregó.

El republicano insistió en que Estados Unidos necesita anexionarse Groenlandia por razones de “seguridad nacional e, incluso, global”.

Trump ha dicho que debe hacerse con Groenlandia por la supuesta amenaza de que Rusia o China busquen lo mismo, aunque ninguna de las dos potencias ha manifestado tal interés.

Los líderes de Groenlandia y Dinamarca han insistido en que la isla no está a la venta, y los habitantes de ambos territorios protestaron el fin de semana contra las pretensiones de Donald Trump.

“Cuando hable con ellos, estoy seguro de que estarán muy emocionados”, afirmó sobre la oposición de los groenlandeses.